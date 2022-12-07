Секреты приготовления котлет, которые тают во рту

Если вы хотите узнать, как приготовить сочные котлеты, воспользуйтесь советами ТСН.ua.

Существует несколько секретов, как делать котлеты, которые будут по-настоящему таять во рту.

Чтобы улучшить вкус котлеты, следует добавить в фарш измельченный лук, специи и соль, а затем оставить его в холодильнике на 5-6 часов. Мясо немного промаринируется и будет намного вкуснее.

Весной, осенью или зимой белый хлеб лучше замачивать в молоке, а летом в воде. Так фарш никогда не прокиснет после добавления к нему этой составляющей.

Яйца лучше добавлять не в фарш, а в намоченный хлеб. Так котлеты не будут разваливаться во время жарки.

Не стоит перемалывать лук через мясорубку, лучше вместо этого мелко его нашинкуйте. Так у котлет останется приятный привкус лука.

Чтобы перемолоть мясо в фарш, лучше использовать не мелкую сетку мясорубки, а среднюю или даже большую. Так вкус мяса будет чувствоваться лучше.

Когда формируете котлетки, каждый раз смазывайте руки растительным маслом. Тогда фарш не будет приставать к ним и к дощечке, куда вы выкладываете готовые котлеты.

Попробуйте панировать блюдо не только в сухарях или пшеничной муке. Для получения приятной хрустящей корочки можно использовать молотую кукурузную крупу или кукурузную муку.