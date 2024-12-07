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Рецепт тыквенного печеня

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
33
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт тыквенного печеня

Тыквенное печенье / Фото: Credits

Оранжевое, рассыпчатое печенье понравится даже тем, кто не очень любит тыкву. Такую выпечку очень полюбят дети.

Печенье получается не очень сладкое, но хрустящее и с апельсиновым вкусом. Подайте к чаю или кофе.

Ингредиенты

тыква
150 г
мука пшеничная
320 г
яйцо куриное
1 шт.
сливочное масло
150 г
сахар
150 г
апельсин
1 шт. (цедра) + 2 ст. л. (сока)
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
  1. Тыкву очистите, нарежьте на средние кубики, выложите в кипящую воду и варите 20 минут. Слейте жидкость и измельчите блендером в пюре.
  2. С апельсина снимите цедру и выдавите две столовые ложки сока.
  3. Сливочное масло комнатной температуры перемешайте венчиком с сахаром, солью и яйцом. Добавьте тыкву, цедру апельсина, сок апельсина и просеянную муку с разрыхлителем. Хорошо перемешайте.
  4. Скатайте из теста шарики, выложите на застеленный пергаментом противень, и каждый шарик немного сверху придавите.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Тесто можно раскатать в пласт и вырезать печенье любой формы.

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