Рецепт тыквенного печеня

Оранжевое, рассыпчатое печенье понравится даже тем, кто не очень любит тыкву. Такую выпечку очень полюбят дети.
Печенье получается не очень сладкое, но хрустящее и с апельсиновым вкусом. Подайте к чаю или кофе.
Ингредиенты
- тыква
- 150 г
- мука пшеничная
- 320 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сливочное масло
- 150 г
- сахар
- 150 г
- апельсин
- 1 шт. (цедра) + 2 ст. л. (сока)
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- Тыкву очистите, нарежьте на средние кубики, выложите в кипящую воду и варите 20 минут. Слейте жидкость и измельчите блендером в пюре.
- С апельсина снимите цедру и выдавите две столовые ложки сока.
- Сливочное масло комнатной температуры перемешайте венчиком с сахаром, солью и яйцом. Добавьте тыкву, цедру апельсина, сок апельсина и просеянную муку с разрыхлителем. Хорошо перемешайте.
- Скатайте из теста шарики, выложите на застеленный пергаментом противень, и каждый шарик немного сверху придавите.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Тесто можно раскатать в пласт и вырезать печенье любой формы.
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