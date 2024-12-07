Рецепт тыквенного печеня

Оранжевое, рассыпчатое печенье понравится даже тем, кто не очень любит тыкву. Такую выпечку очень полюбят дети.

Печенье получается не очень сладкое, но хрустящее и с апельсиновым вкусом. Подайте к чаю или кофе.

Ингредиенты тыква 150 г мука пшеничная 320 г яйцо куриное 1 шт. сливочное масло 150 г сахар 150 г апельсин 1 шт. (цедра) + 2 ст. л. (сока) разрыхлитель 1 ч. л. ванильный сахар 1 ст. л. соль щепотка

Тыкву очистите, нарежьте на средние кубики, выложите в кипящую воду и варите 20 минут. Слейте жидкость и измельчите блендером в пюре. С апельсина снимите цедру и выдавите две столовые ложки сока. Сливочное масло комнатной температуры перемешайте венчиком с сахаром, солью и яйцом. Добавьте тыкву, цедру апельсина, сок апельсина и просеянную муку с разрыхлителем. Хорошо перемешайте. Скатайте из теста шарики, выложите на застеленный пергаментом противень, и каждый шарик немного сверху придавите. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.

Советы:

Тесто можно раскатать в пласт и вырезать печенье любой формы.

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