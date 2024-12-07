Рецепт гарбузового печива

Помаранчеве розсипчасте печиво сподобається навіть тим, хто не дуже любить гарбуз. Таку випічку дуже люблять діти.
Печиво виходить не дуже солодке, але хрумке і з апельсиновим смаком. Подайте його до чаю чи кави.
Інгредієнти
- гарбуз
- 150 г
- борошно пшеничне
- 320 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- вершкове масло
- 150 г
- цукор
- 150 г
- апельсин
- 1 шт. (цедра) + 2 ст. л. (сік)
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- Гарбуз очистіть, наріжте на середні кубики, викладіть у киплячу воду і варіть 20 хвилин. Злийте рідину і подрібніть блендером у пюре.
- З апельсина зніміть цедру та вичавіть дві столові ложки соку.
- Вершкове масло кімнатної температури перемішайте віничком із цукром, сіллю та яйцем. Додайте гарбуз, цедру апельсина, сік апельсина і просіяне борошно з розпушувачем. Добре перемішайте.
- Скачайте з тіста кульки, викладіть на застелене пергаментом деко і кожну кульку трохи зверху придавіть.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
- Тісто можна розкатати у пласт і вирізати печиво будь-якої форми.
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