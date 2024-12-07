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Рецепт гарбузового печива

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
330
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт гарбузового печива

Гарбузове печиво / Фото: Credits

Помаранчеве розсипчасте печиво сподобається навіть тим, хто не дуже любить гарбуз. Таку випічку дуже люблять діти.

Печиво виходить не дуже солодке, але хрумке і з апельсиновим смаком. Подайте його до чаю чи кави.

Інгредієнти

гарбуз
150 г
борошно пшеничне
320 г
яйце куряче
1 шт.
вершкове масло
150 г
цукор
150 г
апельсин
1 шт. (цедра) + 2 ст. л. (сік)
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка
  1. Гарбуз очистіть, наріжте на середні кубики, викладіть у киплячу воду і варіть 20 хвилин. Злийте рідину і подрібніть блендером у пюре.
  2. З апельсина зніміть цедру та вичавіть дві столові ложки соку.
  3. Вершкове масло кімнатної температури перемішайте віничком із цукром, сіллю та яйцем. Додайте гарбуз, цедру апельсина, сік апельсина і просіяне борошно з розпушувачем. Добре перемішайте.
  4. Скачайте з тіста кульки, викладіть на застелене пергаментом деко і кожну кульку трохи зверху придавіть.
  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Тісто можна розкатати у пласт і вирізати печиво будь-якої форми.

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