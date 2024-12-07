Рецепт гарбузового печива

Помаранчеве розсипчасте печиво сподобається навіть тим, хто не дуже любить гарбуз. Таку випічку дуже люблять діти.

Печиво виходить не дуже солодке, але хрумке і з апельсиновим смаком. Подайте його до чаю чи кави.

Інгредієнти гарбуз 150 г борошно пшеничне 320 г яйце куряче 1 шт. вершкове масло 150 г цукор 150 г апельсин 1 шт. (цедра) + 2 ст. л. (сік) розпушувач 1 ч. л. ванільний цукор 1 ст. л. сіль щіпка

Гарбуз очистіть, наріжте на середні кубики, викладіть у киплячу воду і варіть 20 хвилин. Злийте рідину і подрібніть блендером у пюре. З апельсина зніміть цедру та вичавіть дві столові ложки соку. Вершкове масло кімнатної температури перемішайте віничком із цукром, сіллю та яйцем. Додайте гарбуз, цедру апельсина, сік апельсина і просіяне борошно з розпушувачем. Добре перемішайте. Скачайте з тіста кульки, викладіть на застелене пергаментом деко і кожну кульку трохи зверху придавіть. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

Тісто можна розкатати у пласт і вирізати печиво будь-якої форми.

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