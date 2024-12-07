Навіщо Лукашенко попросив у Путіна ракету "Орєшнік": в ISW дали пояснення

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко попросив у свого російського колеги Володимира Путіна балістичну ракету "Орєшнік", аби розмістити її на території РБ. Все це схоже на посилене брязкання Кремлем "ядерною дубиною".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що "фюрер" Путін похизувався своєю новою ракетою та російським ракетним потенціалом під час засідання Вищої державної ради Союзної держави. Окрім того, очільник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю американському пропагандисту також спробував позиціонувати удар "Орешника" по Дніпру 21 листопада, як готовність Москви використовувати будь-які засоби, щоб не допустити стратегічної перемоги Заходу над Росією.

За оцінками ISW, хизування Кремля ракетою "Орєшник" навряд чи свідчить про розробку особливо нових засобів для глибокого удару. Також ймовірне розміщення у Білорусі цієї балістики не збільшує ризики ударів ракетами середньої дальності по Україні або країнах НАТО.

"Розміщення ракет "Орєшнік" у Білорусі суттєво не змінює загрозу для України і НАТО, адже російські військові вже давно мають ядерну зброю на материковій частині Росії та в Калінінградській області, що здатне завдати удару по цілях в Україні та НАТО. Війська РФ регулярно запускають по Україні балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал" і крилаті ракети Х-101, що здатні переносити ядерні боєголовки", - йдеться у звіті.

Американські фахівці наголошують, що РФ продовжує просувати свої стратегічні зусилля з де-факто анексії Білорусі та подальшого розширення присутності російських військових на теренах країни через механізм Союзної держави.

Своєю чергою, Лукашенко, ймовірно, намагається зберегти суверенітет Білорусі перед Москвою та відстоює думку, що Мінськ повинен контролювати розміщену на теренах країни російську зброю. Також білоруський диктатор таким чином намагається зберегти суверенітет країни в межах Союзної держави і зміцнити свою переговорну позицію проти подальшої інтеграції в межах цього об'єднання.

"Лукашенко вже давно намагається змагатися з Кремлем, щоб визначити, чи зможе Мінськ встановити контроль над російськими військовими активами. Наприклад, як розміщені в Білорусі новітні системи протиповітряної оборони С-400. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович так само безпідставно стверджував, що тільки Лукашенко може віддати наказ про використання розміщеної в країні російської тактичної ядерної зброї", - йдеться у звіті.

Натомість, кажуть в ISW, Лукашенко заявив, що військовослужбовці РФ продовжать експлуатувати систему "Орєшнік" у Білорусі. Це вказує на те, що Москва збереже контроль над будь-якими балістичними ракетами цього типу, що розгорнуті на теренах союзної держави.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни пояснили, навіщо Росія вдарила ракетою "Орешнік" по Україні. Зокрема, Москва намагається посилити інформаційні операції, щоб відволікти партнерів від підтримки України.

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