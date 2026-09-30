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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Білорусі стартували навчання з мобілізаційної готовності: що відпрацьовуватимуть

Основний етап військових навчань триватиме до 2 жовтня.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Білоруський військовий

Білоруський військовий / © Сайт Міноборони Білорусі

У Білорусі 29 вересня розпочалися щорічні навчання з мобілізаційної готовності.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Білорусі.

Навчання проходять під керівництвом голів обласних виконавчих комітетів.

Заявленою метою заходів є «вдосконалення координації між представниками місцевої влади та працівниками організацій під час формування сил територіальної оборони й підрозділів народного ополчення».

У межах навчань проводитимуть теоретичні та практичні заняття. Окрему увагу приділять індивідуальній і спільній підготовці посадових осіб виконкомів, військових комісаріатів, представників організацій та військовозобов’язаних територіальних військ.

Водночас у Вітебській та Гомельській областях відповідні заняття заплановані на період від 13 до 16 жовтня.

Раніше повідомлялося, що російські вербувальники через соцмережі масово заманюють мешканців Білорусі на фронт величезними виплатами.

Ми раніше інформували, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко й надалі готовий надавати Росії територію, логістику та інфраструктуру Білорусі для ударів по Україні, а потенційні провокації можуть торкнутися і країн ЄС.

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