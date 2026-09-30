У Білорусі стартували навчання з мобілізаційної готовності: що відпрацьовуватимуть

Білоруський військовий / © Сайт Міноборони Білорусі

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У Білорусі 29 вересня розпочалися щорічні навчання з мобілізаційної готовності.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Білорусі.

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Навчання проходять під керівництвом голів обласних виконавчих комітетів.

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Заявленою метою заходів є «вдосконалення координації між представниками місцевої влади та працівниками організацій під час формування сил територіальної оборони й підрозділів народного ополчення».

У межах навчань проводитимуть теоретичні та практичні заняття. Окрему увагу приділять індивідуальній і спільній підготовці посадових осіб виконкомів, військових комісаріатів, представників організацій та військовозобов’язаних територіальних військ.

Водночас у Вітебській та Гомельській областях відповідні заняття заплановані на період від 13 до 16 жовтня.

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