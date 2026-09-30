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Європа готується до переговорів із Росією? У Німеччині очікують їхнього початку
Берлін також наполягає на тому, що європейські країни мають брати участь у цьому процесі.
У Німеччині вважають, що переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть розпочатися «незабаром».
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час виступу на Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, повідомляє DW.
Вадефуль закликав не допустити ситуації, за якої США матимуть монополію на переговорний процес щодо припинення війни РФ проти України.
«Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території», — заявив глава німецького МЗС.
За словами міністра, європейським країнам необхідно визначити майбутній формат відносин із Росією. Для цього, на його думку, потрібно провести переговори.
Водночас Вадефуль заявив, що наразі є ознаки можливого початку такого процесу найближчим часом.
«Зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися», — сказав він.
Домовленості мають погодити з Україною
Вадефуль наголосив, що будь-які домовленості щодо завершення війни, на його переконання, мають бути попередньо схвалені Україною.
Водночас міністр вважає «цілком ймовірним», що в майбутньому Європа зможе налагодити добрі відносини з Росією.
«У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв’язав і веде цю незаконну агресивну війну», — заявив Вадефуль.
За його словами, нині та, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а з урахуванням протистояння з нею.
«Наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а проти Росії», — сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль зустрівся у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
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