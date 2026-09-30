Європа готується до переговорів із Росією? У Німеччині очікують їхнього початку

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

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У Німеччині вважають, що переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть розпочатися «незабаром».

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час виступу на Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, повідомляє DW.

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Вадефуль закликав не допустити ситуації, за якої США матимуть монополію на переговорний процес щодо припинення війни РФ проти України.

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«Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території», — заявив глава німецького МЗС.

За словами міністра, європейським країнам необхідно визначити майбутній формат відносин із Росією. Для цього, на його думку, потрібно провести переговори.

Водночас Вадефуль заявив, що наразі є ознаки можливого початку такого процесу найближчим часом.

«Зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися», — сказав він.

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Домовленості мають погодити з Україною

Вадефуль наголосив, що будь-які домовленості щодо завершення війни, на його переконання, мають бути попередньо схвалені Україною.

Водночас міністр вважає «цілком ймовірним», що в майбутньому Європа зможе налагодити добрі відносини з Росією.

«У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв’язав і веде цю незаконну агресивну війну», — заявив Вадефуль.

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За його словами, нині та, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а з урахуванням протистояння з нею.

«Наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а проти Росії», — сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль зустрівся у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

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