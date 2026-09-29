Білоруський сценарій для Путіна: посланець Трампа запропонував Росії новий план "примирення"

Посланець Трампа хоче обміняти російських політв’язнів на послаблення санкцій США / © Reuters

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Посланець президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував нову схему для розморожування відносин Вашингтона з Москвою. Її суть полягає в тому, щоб Росія звільнила частину політичних в’язнів, а США у відповідь пом’якшили санкції проти російської економіки.

Про це пише The Atlantic.

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Ініціатива перебуває на ранній стадії, однак Дональд Трамп уже погодився спробувати цю схему. У перспективі вона може дозволити Вашингтону перейти від безрезультатних переговорів щодо завершення війни до ширшого діалогу з Москвою — зокрема про торгівлю російською нафтою, дизельним паливом, рідкісноземельними металами та іншими товарами.

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Як працюватиме схема «політв’язні в обмін на санкції»

Ідея передбачає своєрідний обмін: Кремль звільняє політичних в’язнів, а США відповідають послабленням економічних обмежень. За задумом Коула, це могло б створити окремий канал для поступового відновлення економічних зв’язків між двома країнами ще до завершення війни Росії проти України.

Для самого Коула така схема не є абсолютно новою. Протягом останнього року він випробовував подібний підхід у Білорусі, де разом з американськими дипломатами домігся звільнення близько 500 політичних в’язнів. У відповідь Вашингтон частково послабив санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Тепер представник Трампа хоче застосувати аналогічний механізм щодо Володимира Путіна. Поштовхом стала зустріч Коула з російським дисидентом і лауреатом Нобелівської премії миру Дмитром Муратовим, який розповів йому про історичний досвід звільнення політичних в’язнів під час американсько-радянських переговорів.

Навіщо Трампу потрібні економічні угоди з Росією

За задумом Коула, звільнення політв’язнів може стати своєрідною точкою входу для економічних переговорів. Послаблення санкцій створило б можливість проводити фінансові операції та укладати угоди, від яких американська адміністрація могла б отримати економічну вигоду.

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При цьому американський посланець вважає, що активніша торгівля сама по собі може сприяти зниженню напруженості між Вашингтоном і Москвою.

«Усе це працює на можливість миру. Більше взаємодії, більше компромісів — економічних, щодо в’язнів чи будь-яких інших — крок за кроком веде, сподіваюся, до миру», — заявив Коул.

У публікації зазначається, що такий підхід може допомогти адміністрації Трампа одночасно переслідувати кілька цілей: домагатися звільнення людей із російських в’язниць, відновлювати контакти з Кремлем і шукати можливості для нових бізнес-угод.

Що думають про план в Україні

Такий підхід викликає занепокоєння в Україні. Українська сторона виступає проти послаблення санкцій до завершення війни, оскільки повернення російських компаній і грошей на світові ринки потенційно збільшить ресурси Кремля.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що намагатиметься заблокувати будь-яку спробу скасувати санкції проти Росії до завершення війни.

«Коли хтось дає Росії більше грошей через торгівлю, він дає цій війні більше часу. Обмежте його гроші. Обмежте його війну», — сказав Зеленський.

Українська сторона також не вважає майбутні економічні домовленості достатньою гарантією безпеки. Переговорники президента наголошують, що після завершення війни Росія не повинна отримати можливість використати відновлені економічні зв’язки для посилення військового потенціалу.

Коул хоче повторити білоруський сценарій у Росії

Основою нового плану став досвід роботи американського посланця з Білоруссю. Після звільнення сотень політичних в’язнів Вашингтон частково послабив санкції проти Мінська, а паралельно почав обговорювати можливість купівлі одного з головних білоруських експортних товарів — калійних добрив.

Тепер подібна модель може бути запропонована Москві. У публікації йдеться про те, що окремий список для переговорів із Росією вже формується за участю Муратова. До нього можуть увійти дисиденти, журналісти та інші люди, ув’язнені через виступи проти війни.

Окрему увагу американська сторона приділяє громадянам США, які перебувають у російських в’язницях. Коул уже має список таких людей і розглядає їхнє звільнення як можливий перший крок для подальших переговорів із Кремлем.

Водночас план поки не означає автоматичного скасування санкцій чи укладення будь-яких угод із Росією. Йдеться про дипломатичну ініціативу, яку команда Трампа лише намагається розвинути в окремий напрямок переговорів.

США та Росія: політв’язні, санкції та економічні угоди — останні новини

Ідея використовувати звільнення політичних в’язнів як дипломатичний інструмент уже випробовувалася американською адміністрацією у відносинах із Білоруссю. Тоді посланцю Трампа вдалося домогтися звільнення сотень білоруських політв’язнів, а Вашингтон у відповідь послабив частину санкцій проти Мінська.

Паралельно американські представники активізували контакти з Москвою, намагаючись знайти шлях до припинення війни. Після чергової зустрічі в Кремлі Стів Віткофф і Джаред Кушнер почали готувати новий пакет мирних пропозицій, а також обговорювали можливість тристоронніх переговорів України, США та Росії.

Згодом економічна складова стала ще помітнішою: у Вашингтоні почали розглядати можливість укладення ділових угод із Кремлем ще до завершення війни. Саме в цей процес тепер може вписатися і пропозиція Коула — використати звільнення російських політв’язнів як перший крок до поступового послаблення американських санкцій.

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