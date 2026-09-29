Ольга Харлан показала, як підростає її 3,5-місячна донька та розчулила кадрами з Аріанною

Луїджі Самеле і Ольга Харлан з донькою / © instagram.com/gigisamele87

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала зворушливий момент прогулянки з 3,5-місячною донькою Аріанною.

36-річна олімпійська чемпіонка нині звикає до нового для себе статусу мами. Харлан час від часу ділиться з підписниками милими моментами з життя первістки. Водночас обличчя дівчинки спортсменка та її чоловік поки не показують. Цього разу Ольга взяла доньку на прогулянку. Маленька Аріанна уважно розглядала все довкола.

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Ольга Харлан з донькою / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан з донькою / © instagram.com/olgakharlan

На нових кадрах спортсменка постала з дитячим візочком, а згодом показала донечку на руках. Аріанна спостерігала за навколишнім світом, поки мама ніжно тримала її. Для Харлан це перші місяці материнства, якими вона активно насолоджується поза спортивними майданчиками.

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Ольга Харлан стала мамою навесні 2026 року. Для спортсменки та її чоловіка це перша дитина. Подружжя назвало доньку Аріанною.

Ольга Харлан з донькою / © instagram.com/olgakharlan

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин розсекретила стать третьої дитини.

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