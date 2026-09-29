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Ольга Харлан показала, як підростає її 3,5-місячна донька та розчулила кадрами з Аріанною
Олімпійська чемпіонка показала, як минають її перші місяці материнства.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала зворушливий момент прогулянки з 3,5-місячною донькою Аріанною.
36-річна олімпійська чемпіонка нині звикає до нового для себе статусу мами. Харлан час від часу ділиться з підписниками милими моментами з життя первістки. Водночас обличчя дівчинки спортсменка та її чоловік поки не показують. Цього разу Ольга взяла доньку на прогулянку. Маленька Аріанна уважно розглядала все довкола.
На нових кадрах спортсменка постала з дитячим візочком, а згодом показала донечку на руках. Аріанна спостерігала за навколишнім світом, поки мама ніжно тримала її. Для Харлан це перші місяці материнства, якими вона активно насолоджується поза спортивними майданчиками.
Ольга Харлан стала мамою навесні 2026 року. Для спортсменки та її чоловіка це перша дитина. Подружжя назвало доньку Аріанною.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин розсекретила стать третьої дитини.