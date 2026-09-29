Україна готує протидію реактивним "Шахедам": уже визначили перші прототипи

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський провів детальну нараду з Міністерством оборони України та військовими, які відповідають за планування виробництва українського озброєння. За підсумками зустрічі було затверджено плани далекобійних операцій на жовтень, а також визначено потреби для посилення української авіації.

Про це сказав президент 29 вересня.

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«Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень», — повідомив він.

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Україна домовляється про авіаційні пакети для F-16

За словами Зеленського, окремо було визначено напрямки необхідного постачання для українських F-16 до кінця року. Йдеться про домовленості з конкретними країнами щодо авіаційних пакетів.

«Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємося про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення», — зазначив він.

В Україні визначили перші прототипи зброї проти реактивних «Шахедів»

Ще одним напрямком стала розробка системи протидії реактивним «Шахедам». Глава держави заявив, що вже визначені перші прототипи, які можуть стати ефективною зброєю проти таких безпілотників.

«Третє: система протидії реактивним „Шахедам“. Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі терміни, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї», — повідомив він.

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Зеленський також заявив про роботу над додатковими технологіями захисту та збільшенням кількості перехоплювачів.

«Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів», — додав президент.

Нагадаємо, після того, як російські військові атакували Суми керованими авіабомбами, а одна з них влучила у школу, де в укритті перебувало близько 40 дітей, президент України заявив, що 6 людей поранено, серед яких троє дітей.

Він також закликав партнерів України посилити тиск на Росію у відповідь на удари.

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