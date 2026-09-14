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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україна готує нову відповідь на реактивні "Шахеди": Зеленський розкрив деталі

Україна прискорює розробку нового покоління дронів-перехоплювачів для захисту від реактивних «Шахедів».

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна працює над новим поколінням дронів-перехоплювачів для захисту від реактивних «Шахедів». Розробки вже проходять випробування, а всі процеси намагаються максимально прискорити.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, він заслухав доповіді щодо протидії російським «Шахедам» та роботи з виробниками нових перехоплювачів.

«Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю», — заявив Зеленський.

Глава держави додав, що разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим обговорив кроки, які можуть пришвидшити отримання результату.

«Фінансову основу для цієї роботи забезпечили», — наголосив він.

Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації на фронті.

«Захищаємо наші позиції та обороняємося активно», — зазначив він.

Президент окремо подякував військовим на Донеччині — 3-му армійському корпусу, 66-й і 125-й механізованим бригадам, а також 46-й окремій аеромобільній бригаді.

Нагадаємо, українським дронам-перехоплювачам для знищення одного російського «Шахеда» в окремих випадках може знадобитися кілька апаратів. Зафіксовані ситуації, коли на один ворожий безпілотник працювали три, п’ять і навіть десять перехоплювачів.

Раніше ми писали, що, Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників, і за різними оцінками, їхній випуск уже може сягати тисячі одиниць на місяць. Водночас РФ удосконалює систему протиповітряної оборони та переймає українські підходи до боротьби з дронами.

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