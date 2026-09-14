ЄС не зміг подовжити санкції проти РФ за день до їх спливу – Politico

ЄС заблокував поновлення санкцій проти Росії через вимоги Парижа та Братислави / © Associated Press

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Столиці країн ЄС у понеділок, 14 вересня, не змогли продовжити одну з програм санкцій блоку проти Росії, хоча вже наступного дня спливає граничний термін для поновлення обмежень.

Про це повідомляє Politico з посилання на дані від п’ятьох дипломатів ЄС.

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Послам, які зустрілися в Брюсселі в понеділок, потрібно було досягти одностайної згоди, оскільки режим, який регулює заморожування активів близько 3000 осіб і компаній, закінчується у вівторок.

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За даними видання, Словаччина вимагає, щоб блок виключив зі списку санкцій двох багатих російських бізнесменів: Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція, як повідомляється, намагалася досягти компромісу, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова.

Більшість інших столиць не бажали розглядати можливість виключення когось зі списку, поки Росія здійснює рекордну кількість ракетних обстрілів українських цивільних цілей. Один із дипломатів сказав, що «на тлі зростання гібридних загроз та атак російських безпілотників лише за кілометр від польського кордону важко повірити, що Франція насправді просить про це».

Інша частина дискусії обертається навколо того, чи продовжувати заходи на шість місяців, як це було прийнято з 2014 року, чи поновлювати їх на 12 місяців. Словаччина, як відомо, не бажає підтримувати довший період.

Французький дипломат заявив, що «у нас є конкретне питання національної безпеки, і ми хочемо позитивно відреагувати на звернення міжнародних партнерів, які звернулися до нас щодо пана Усманова».

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Нагадаємо, днями, в одному зі своїх звернень Володимир Зеленський згадав російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Зеленський закликав їх знайти сміливість зробити конкретні кроки проти війни.

Раніше повідомлялося, що нові санкції США проти Росії зависли в Конгресі.

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