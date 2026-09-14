ЕС заблокировал возобновление санкций против России из-за требований Парижа и Братиславы / © Associated Press

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Столицы стран ЕС в понедельник, 14 сентября, не смогли продлить одну из программ санкций блока против России, хотя уже на следующий день истекает предельный срок для возобновления ограничений.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные от пяти дипломатов ЕС.

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Послам, встретившимся в Брюсселе в понедельник, нужно было достичь единогласного согласия, поскольку режим, регулирующий замораживание активов около 3000 человек и компаний, заканчивается во вторник.

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По данным издания, Словакия требует, чтобы блок исключил из списка санкций двух богатых российских бизнесменов: Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция, как сообщается, пыталась добиться компромисса, предложив исключить из списка только Усманова.

Большинство других столиц не желали рассматривать возможность исключения кого-либо из списка, пока Россия совершает рекордное количество ракетных обстрелов украинских гражданских целей. Один из дипломатов сказал, что «на фоне роста гибридных угроз и атак российских беспилотников всего в километре от польской границы трудно поверить, что Франция действительно просит об этом».

Другая часть дискуссии обращается вокруг того, продолжать ли ограничения на шесть месяцев, как это было принято с 2014 года, или возобновлять их на 12 месяцев. Словакия, как известно, не желает поддерживать более длительный период.

Французский дипломат заявил, что «у нас есть конкретный вопрос национальной безопасности, и мы хотим положительно отреагировать на обращения международных партнеров, которые обратились к нам в отношении господина Усманова».

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Напомним, на днях, в одном из своих обращений Владимир Зеленский упомянул российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Зеленский призвал их обрести смелость сделать конкретные шаги против войны.

Ранее сообщалось, что новые санкции США против России зависли в Конгрессе.

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