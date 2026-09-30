Таємна угода Трампа і Путіна?: у Кремлі зробили абсурдну заяву на тлі чуток про обмін із США

Санкції проти РФ

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У Кремлі заявили, що Москва нібито не вела зі США переговорів про можливе послаблення санкцій в обмін на звільнення ув’язнених.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

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«РФ не обговорювала зі США можливе пом'якшення американських санкцій в обмін на визволення низки ув'язнених», — видав Пєсков.

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Він також стверджує, що в Росії нібито «немає жодних політичних в’язнів».

Водночас Пєсков підтвердив, що російські та американські спецслужби продовжують регулярні контакти щодо можливих обмінів ув’язненими.

Пом’якшення санкцій проти РФ

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп нібито схвалив ідею пом’якшувати санкції проти Росії в обмін на звільнення політв’язнів. Насамперед ішлося про американських громадян і, ймовірно, російських опозиціонерів, а не про українських військовополонених чи цивільних бранців.

За наявною інформацією, таку модель запропонував спецпосланець Джон Коул, який раніше домігся у Білорусі звільнення близько 500 політв’язнів в обмін на послаблення санкцій.

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Паралельно Вашингтон і Мінськ почали обговорювати велику угоду щодо білоруського калію. За словами Коула, до цих переговорів може бути залучена й Росія, оскільки через європейські санкції експорт білоруського калію потенційно доведеться здійснювати через російську територію.

План щодо Москви, за повідомленнями, перебуває лише на ранній стадії й має на меті зрушити з місця переговори між Росією та США.

Водночас лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська попереджала, що схема «в’язні в обмін на санкції» може створити небезпечний стимул для Росії та Білорусі затримувати ще більше людей як потенційний предмет торгу.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп наразі не має достатніх важелів, щоб змусити Путіна припинити гарячу фазу війни до зими.

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