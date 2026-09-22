Трамп хоче укласти угоду з Білоруссю / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної домовленості з Білоруссю. Йдеться про закупівлю калійних добрив. Цей крок Трампа свідчить про зміну пріоритетів Вашингтона — відмову від послуг ключового канадського постачальника на користь союзника Кремля.

Про це пише The Guardian.

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Дональд Трамп анонсував «грандіозну» угоду з Білоруссю

Така ідея Трампа стала наслідком загострення конфлікту довкола торговельних мит.

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«Сполучені Штати працюють над масштабною угодою щодо закупівлі калію з Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді, — це дуже гарна новина для наших фермерів і тваринників», — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Протягом останніх тижнів Трамп посилив економічний тиск на Оттаву — давнього союзника США та головного експортера калію на американський ринок. Заява Трампа про купівлю добрив у Білорусі свідчить, що американці готові йти на контакти з Мінськом навіть попри те, що Білорусь допомагає РФ у війні проти України.

Сполучені Штати імпортують левову частку калійних солей, необхідних для виготовлення добрив. Ринок зіткнувся зі стрибком цін після початку повномасштабної війни РФ проти України. За даними Геологічної служби США, 2024 року 79% обсягів калію забезпечувала Канада, 11% припадало на Росію, а 4% — на Білорусь.

Під час своєї другої каденції Трамп почав непублічно відновлювати контакти з Мінськом. Минулого тижня білоруська влада випустила на волю 25 політв’язнів, а США у відповідь скасували обмеження проти двох білоруських підприємств.

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Водночас за ґратами досі залишаються сотні, яких ув’язнили після того, як Лукашенко влаштував розгін людей, які вийшли на протести проти фальсифікації виборів 2020 року.

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська у понеділок, 21 вересня, застерегла США від підписання будь-яких угод із Мінськом, назвавши такі кроки вкрай небезпечними.

«Наша позиція полягає в тому, що зараз не час торгувати з режимом, поки всі доходи від продажу калійних добрив ідуть на репресії та підтримку російської воєнної машини», — сказала Тихановська.

Вона висловила переконання, що в Америці добре усвідомлюють, ким насправді є Лукашенко.

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Лукашенко раптово пішов на угоду зі США

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко намагається маневрувати між РФ та США для збереження власної влади. За даними звіту ISW, Мінськ і Вашингтон уклали тимчасову угоду: білоруська сторона звільнить 25 ув’язнених, а США натомість знімуть санкції з двох місцевих компаній.

Спецпосланець США Джон Коул підтвердив досягнення домовленостей і заявив про намір надалі покращувати двосторонні відносини та добиватися звільнення інших людей.

Водночас Білорусь продовжує допомагати Росії у війні проти України. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що білоруська сторона активувала ретрансляційні станції вздовж кордону. Це дозволяє російським ударним дронам проникати глибше в українські західні області та здійснювати атаки, зокрема на пункт пропуску «Ягодин» біля кордону з Польщею.

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