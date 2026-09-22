Росіяни прориваються з півночі через газові труби: в ISW розкрили, що замислив ворог

Сумська область

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Російські війська поновили спроби інфільтрації на територію Сумської області з боку Суджі (Курська область РФ). Для прихованого просування ворожі ДРГ знову використовують інфраструктуру магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород».

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на офіційні дані українських військових.

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Як розповів речник 8-го повітряно-десантного корпусу України, окупанти не змогли здійснити наземне просування у Сумській області, тому повернулися до тактики використання підземних трубопроводів, які з’єднують прикордоння Сумщини та Курську область РФ.

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За даними військових, лише протягом останнього тижня загарбники здійснили щонайменше дві спроби прорватися цим маршрутом.

«ISW зазначає, що російські війська здійснили щонайменше дві такі місії проникнення в Сумській області починаючи з 13 вересня, зокрема залучавши одну диверсійно-розвідувальну групу розміром до взводу», — йдеться у звіті аналітиків.

Попри активизацію диверсійних дій ворога, українські захисники повністю контролюють ситуацію на північному кордоні та зривають спроби окупантів закріпитися на українській території.

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Раніше начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко повідомив про те, що українські військові продовжують просування на півночі Донецької області в межах операції «Вівальді». За останній тиждень Сили оборони зачистили та звільнили кілька населених пунктів. Їхні назви наразі не розголошують із міркувань безпеки.

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Нагадаємо, українські Збройні сили досягли успіху в контрнаступальній операції у Донецькій області. Зокрема, завдяки тому, що змогли ввести військове керівництво РФ в оману та не розголошували інформацію про свої здобутки.

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