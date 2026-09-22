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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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"Я не була у спортзалі з 90-х": 61-річна Елізабет Герлі позувала в топі та лосинах

Зірка похизувалася підтягнутою фігурою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

61-річна британська акторка та модель Елізабет Герлі опублікувала у своєму Instagram серію нових фото. Вона позувала на березі океану.

Зірка була одягнена у чорний спортивний комплект, що складався з топа та лосін. Волосся вона зібрала у хвіст. Герлі босоніж виконувала вправи з розтяжки.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

«Я не був у спортзалі з 90-х і підтримую форму, доглядаючи за садом та підстригаючи живопліт, але оскільки в Лос-Анджелесі мені не потрібно ні підстригати кущі, ні прополювати бур’яни, я приділяю час розтяжці», — підписала знімки Елізабет.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Раніше акторка вже розповідала, що не відвідує спортзал і не дотримується певної програми тренувань, а веде активний спосіб життя: багато ходить, піднімається сходами, займається садом, гуляє з собаками, їздить на велосипеді, катається на лижах і займається верховою їздою. Також вона розповідала, що може робити присідання під час чищення зубів.

У харчуванні Герлі робить ставку на помірність: невеликі порції, не перекушувати, вечеряти раніше, половину тарілки намагатися заповнювати овочами або фруктами. Вона каже, що практично не їсть надмірно перероблені продукти й не п’є детокс-соки чи коктейлі. І ще один її давній ритуал — дві склянки теплої води вранці.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі в смугастому бікіні продемонструвала ідеальну фігуру.

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