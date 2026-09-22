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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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87-річна королева Софія в яскравому жакеті та білих штанях приїхала до Севільї

87-річна королева Іспанії Софія вирушила з візитом до Севільї.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Її Величність зазнімкували після прибуття до Севільї, де вона очолила церемонію відкриття Міжнародного конгресу з нейродегенеративних захворювань.

Для цього публічного виходу королева Софія обрала яскравий червоний подовжений жакет, білий топ під ним та білі штани, які носила зі зручним світлим взуттям.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Королева дуже любить прикраси і тому свій образ традиційно вона доповнила безліччю різних підвісок і ланцюжків з камінням і без, одягла золоті сережки-кільця у вуха, пришпилила брошку на жакет, зробила макіяж та стильне укладання.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як королева Софія та її невістка Летиція мають пристрасть до одного й того самого хобі.

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