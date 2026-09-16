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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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139
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1 хв

Королева Летиція вийшла у світ в яскравій сукні кольору фуксії та з улюбленою сумкою

Наступного дня після святкування свого 54-річчя королева Летиція відвідала новий робочий захід, який ознаменував початок сезону.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Її Величність прибула сьогодні на другу церемонію вшанування медичних сестер, яка проходить у редакції газети La Razón у Мадриді.

Захід, організований газетою La Razón, об'єднає фахівців, експертів та представників різних організацій під девізом «Турбота про розум – це турбота про життя».

Летиція приїхала в яскравій сукні Carolina Herrera з акварельним принтом кольору фуксії. Сукня пошита з крепу з додаванням шовку — струмливої тканини, яка красиво драпується. Сукня має потайну застібку на ґудзиках, довгі рукави з перманними манжетами та спідницю міді зі складками спереду.

Королева Летиція вперше одягла цю сукню у липні 2024 року, коли головувала в Барселоні на щорічних зборах директорів центрів Інституту Сервантесу.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Яскравий образ королева доповнила білою сумкою від Furla із золотою застібкою, босоніжками Sézane на широких підборах, новими квітковими сережками від Tous та тонким золотим ланцюжком на шиї.

Нагадаємо, востаннє на публіці королева Летиція з'явилася на похороні короля Гаральда V в Осло, вона носила тоді чорну сукню та старовинне кольє з перлів.

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