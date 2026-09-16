Британський доброволець Джек Лопресті: «Надзвичайно гордий отримати відзнаку від Буданова»

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«Я був у захваті й надзвичайно гордий отримати цю медаль від генерала Буданова за мою службу минулого року в Головному управлінні розвідки», – написав Лопресті.

Він також розповів про досвід служби у двох українських військових формуваннях, які вважає одними з найкращих.

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«Служба у двох, на мій погляд, найкращих військових формуваннях України – спочатку в ГУР, а тепер у корпусі «Азов», преторіанській гвардії України, – це одна з найбільших честей у моєму житті», – зазначив військовий.

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Джек Лопресті – колишній депутат Палати громад Великої Британії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він долучився до захисту України. Минулого року британець служив в ГУР, а нині є військовослужбовцем корпусу «Азов».

Нагадаємо, з нагоди Дня української розвідки, Кирило Буданов опублікував архівні кадри найсекретніших операцій спецпризначенців ГУР у різних куточках світу.

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