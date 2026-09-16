ЄС подовжив санкції для РФ всього на тиждень: у чому причина

Володимир Путін

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Євросоюз подовжив персональні санкції проти Росії лише на тиждень замість звичних шести місяців. Причина — розбіжності між країнами ЄС. Словаччина вимагає прибрати з чорного списку двох російських мільярдерів. Одного з них несподівано підтримала Франція. Кого хочуть вивести з-під санкцій? І чому слідом за ними свої вимоги можуть висунути інші країни ЄС?

Про складні переговори у Брюсселі розповіла кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко.

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Посли країн ЄС кілька разів намагалися домовитися про подовження персональних санкцій. Термін їхньої дії спливав у ніч проти 15 вересня. Але наближення дедлайну не допомогло знайти компроміс.

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Щоб Володимир Путін, Сергій Лавров та інші фігуранти чорних списків уранці не прокинулися вже без санкцій, посли обмеження все ж подовжили. Але лише на тиждень. Новий дедлайн — 22 вересня.

У санкційному списку — близько двох тисяч шестисот людей та організацій. Серед них — вище керівництво Росії, представники великого бізнесу та ВПК, пропагандисти й чиновники, причетні, за оцінкою ЄС, до депортації українських дітей.

Вашингтон

Процедура вимагає згоди всіх країн ЄС і регулярно стає приводом для торгу. Раніше, за часів Віктора Орбана, свої умови регулярно висувала Угорщина. Іноді їй вдавалося домогтися виключення окремих осіб зі списку.

Тепер вимоги висунула Словаччина. Братислава домагається зняття санкцій із засновника «Альфа-Груп» Михайла Фрідмана, а також із російсько-узбецького мільярдера й металургійного магната Алішера Усманова.

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ЄС

Виключення Усманова зі списку несподівано підтримала Франція. Офіційно Париж посилається на міркування національної безпеки та прохання партнерів. За даними наших джерел у дипломатичних колах ЄС, Азербайджан готовий звільнити двох французьких громадян в обмін на зняття санкцій із російського мільярдера.

Дипломати побоюються, що поступки можуть запустити ефект доміно. Якщо Париж і Братислава досягнуть свого, Люксембург може вимагати виключення зі списку Михайла Фрідмана, а інші країни висунуть власні умови.

Суперечка стосується винятково персональних обмежень — замороження активів і заборони на в’їзд до Євросоюзу. Секторальні економічні санкції проти Росії залишаються чинними.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: САНКЦІЯМ КІНЕЦЬ? Європа пішла на шантаж заради МІЛЬЯРДЕРІВ ПУТІНА!

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