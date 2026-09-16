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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 вересня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 вересня?

Місяць розповідає

День, коли потужна енергія наповнює організм з непереборною силою, через що може здатися, що не існує цілей, яких не можна було б досягти. Але дуже важливо спрямувати її в потрібне русло, інакше вона «вирветься» з рук і замість творення призведе до руйнування.

Місяць рекомендує

Цей день — час проявити благородство, відстоюючи справедливість, захищаючи тих, кого незаслужено скривдили, роблячи щось на благо не собі, а іншим — навколишній світ обов’язково оцінить таку поведінку. Можна спілкуватися з керівництвом: будь-які теми, що обговорюються, будуть сприйняті ним прихильно, але особливо це стосується розв’язання матеріальних питань.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна нікого обдурювати: брехня завжди небажана, але цього дня вона може бути особливо згубною. Також не варто кидати слова на вітер і обіцяти те, чого свідомо не можна виконати — незручна ситуація, яка виникне в результаті, надовго зіпсує репутацію в очах оточення.

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