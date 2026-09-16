Лавров пригрозив Європі "короткою війною" у разі нападу на Росію

Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив країни Європи щодо наслідків нападу на російські території.

Заяву Лаврова цитують російські пропагандисти.

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«Ми неодноразово говорили про те, що не збираємося нападати на Європу. Президент (Путін — ред.) докладно знову нещодавно на цій темі зупинявся», — нагадав очільник МЗС.

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Водночас він попередив, чим обернеться напад Європи на Росію.

«Підкреслю, що у нас немає жодних інтересів займатися цим, але якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на Російську Федерацію, це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою», — додав Лавров.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.

«Якщо в когось є така кришталева куля — чудово. Я просто не бачу ані доказів, ані фактів, які б це підтверджували. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу — НАТО», — сказав Стуб.

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Президент Естонії Алар Каріс теж аналогічної думки про загрозу Росії. На його думку, Росія навряд чи наважиться напасти на Естонію найближчим часом, однак у майбутньому ситуація може суттєво змінитися. Таллінн уже готується до різних сценаріїв, хоча однією з головних проблем залишається захист цивільного населення.

Тим часом Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію. Усе через нещодавні кібератаки, дезінформаційні кампанії та порушення їхнього повітряного простору російськими винищувачами й безпілотниками.

Хоча Росія заперечує будь-які наміри нападу на НАТО, ці три країни, які в минулому були анексовані Москвою, подвоїли свої витрати на оборону після повномасштабного вторгнення до України.

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