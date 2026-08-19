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Королівський "секондгенд": принцеса Софія вийшла у сукні, яку вже носили Летиція і Леонор
Іспанська принцеса привернула увагу через вбрання, яке їй передали у спадок.
Принцеса Софія вийшла у світ разом із родиною в знайомій сукні. 19-річну дівчину сфотографували, коли вона залишала ресторан Mia на Майорці після сімейної вечері. Поруч із нею була її старша сестра принцеса Леонор.
Для літнього вечірнього виходу Софія обрала блакитно-білу сукню від Desigual з відкритими плечима, прикрашену абстрактним кобальтовим принтом і рюшами. Образ вона доповнила білими еспадрилями — улюбленим літнім взуттям у своїй родині.
Однак королівські шанувальники вже бачили цю сукню раніше, адже її носили і королева Летиція і принцеса Леонор під час літніх канікул королівської родини на Майорці.
Першою в цій сукні з’явилася Летиція 2023 року. Вона також поєднала вбрання з еспадрилями.
А вже минулого року цю саму сукню одягнула кронпринцеса Леонор для того ж заходу, але поєднала її з темно-синіми еспадрилями.