Еспадрильї - улюблене взуття королев, герцогинь, кінозірок і моделей

Чому знамениті і відомі красуні так люблять цей вид взуття і як носити еспадрільї нам, простим смертним, давайте дізнаємося.

Еспадрильї родом з Іспанії. З'явилися вони ще в ХІV столітті, але справжню популярність придбали вже в наш час. В минулому столітті їх почали випускати провідні Доми моди і носити кінозірки та плейбої, так-так еспадрильї це ще й чоловіче взуття також.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Ізабель Гулар / Фото: Getty Images

Головна особливість эспадрильїв - мотузкова (джутова) підошва, до якої для практичності почали додавати гумові накладки. Еспадрильї можуть бути на пласкій підошві і нагадувати балетки або кеди (найвідомішу модель таких еспадрильїв пропонує Chanel), а можуть бути на високій танкетці. Верх еспадрильї може бути шкіряним, замшевим і текстильним.

Графиня Вессекська Софі / Фото: Getty Images

Еспадрильї графині Вессекської Софі / Фото: Getty Images

Саме таку модель любиіть іспанська королева Летиція, герцогині Меган і Кейт, принцеса Євгенія і багато хто з зіркок і аристократок.

Принцеси Євгенія і Беатрис / Фото: Getty Images

Сара Карбонеро / Фото: Getty Images

Купити еспадрильї можна іменні від Christian Louboutin, Saint Laurent, Gucci, Valentino за 500-1000 доларів, або ж вибрати бюджетний варіант за 100 доларів або навіть дешевше.

Герцогиня Меган і королева Летиція

Королева Летиція і король Філіпп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиція і король Філіпп VI / Фото: Getty Images

Еспадрільї королеви Летиції / Фото: Getty Images

Королева Летиція носить бюджетні еспадрильї від іспанського бренду CASTAÑER. У неї їх ціла колекція: є сині, чорні, руді, є навіть дуже цікава і оригінальна модель із чорною мотузяною підошвою і чорним верхом. Летиція носить еспадрильї на ремінці або на широких зав'язках, які дуже добре поєднуються з кюлотами, комбінезонами з короткими штанинами, плісованими спідницями, легкими літніми сукнями і вузькими штанами.

Ще одна любителька еспадрильїв - герцогиня Кембриджська Кейт. Вона любить носити еспадрильї без застібки і з зав'язками з тонких шкіряних шнурків. Вона також носить еспадрильї з сукнями, але не тільки, у свій час вона часто одягала їх з джинсами скіні.

Еспадрильї герцогині Меган / Фото: Getty Images

Еспадрильї - взуття дуже універсальне. Їх можна носити і на досить формальні заходи, і на пікніки та прогулянки. Це стійке, легке і зручне взуття - прекрасний вибір для літніх фуршетів на відкритому повітрі, кінних перегонів, концертів та вечірок.

Стріт-стайл на показі Dior / Фото: Getty Images

Провідні Доми мод кілька сезонів поспіль показували еспадрильї серед наймоднішого взуття. Так що, якщо ви ще не купили собі взуття на мотузяній підошві, зараз саме час.

Колекція Valentino прет-а-порте сезону весна-літо 2020 / Фото: Getty Images

Показ Dior - круїзна колекція на 2021 рік / Фото: Getty Images

Королева Летиція, герцогинi Кембриджська та Сассекська в еспадрильях (21 фото)

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