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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
151
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2 хв

Зірка "Теорії великого вибуху" розповіла про зустріч з принцесою Діаною у дитинстві

Їй пощастило зустрітися з найвідомішою жінкою у світі і тоді вона не підозрювала, що сама стане знаменитою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принцеса Діана у США, 1996 рік

Принцеса Діана у США, 1996 рік / © Getty Images

Американська акторка Лорен Лапкус, відома за роллю у серіалі «Теорія великого вибуху», прийняла участь у записі подкасту Pod Meets World і розповіла ведучій Даніель Фішель, що дитиною бачила принцесу Діану.

Лорен Лапкус / © Associated Press

Лорен Лапкус / © Associated Press

Подія відбулася 1996 року, коли Лорен було 10 років, у її рідному місті Еванстоні, штат Іллінойс.

«Коли мені було 10 років, принцеса Діана приїхала до нашого міста, щоб зустрітися з президентом. Не знаю, що саме вони тоді робили, але вона, здається, побувала на якомусь галавечорі чи заході. А потім приїхала на вулицю зовсім недалеко від мого будинку й мала там з’явитися. Не знаю, звідки ми про це дізналися. Вона вийшла з автомобіля, і ми всі потиснули їй руку та сфотографувалися. Щоправда, на всіх моїх фотографіях була лише вона. У мене немає жодних селфі чи чогось подібного. Тоді ми користувалися одноразовими фотоапаратами та чимось таким. Ми з подругою потиснули їй руку, а потім каталися на велосипедах і просто кричали від захвату, здається, цілу вічність», — сказала акторка.

Принцеса Діана у США, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана у США, 1996 рік / © Getty Images

Також вона розповіла, що того дня на Діані був м’ятно-зелений костюм з перловим намистом.

Фотографії з того дня збереглися і Діана привіталася з захопленим натовпом під час пішохідної екскурсії кампусом Північно-Західного університету, це відбулося 4 червня.

Принцеса Діана у США, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана у США, 1996 рік / © Getty Images

На ній того дня був костюм з жакетом і спідницею від Catherine Walker, який доповнювала елегантна сумка від Chanel. Ця чорна шкіряна сумка була подарунком від Карла Лагерфельда. Діана пожертвувала її на благодійність для збору коштів на боротьбу зі СНІДом.

Принцеса Діана у США, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана у США, 1996 рік / © Getty Images

Під час візиту у Еванстон принцеса Уельська побувала в саду скульптур при Музеї мистецтв імені Мері та Лі Блок, де оглянула роботи британської скульпторки Барбари Гепворт. Після цього вона взяла участь у приватному прийомі, де зустрілася з дослідниками раку молочної залози, членами ради університету та місцевими політичними діячами.

Цей триденний візит до США принцеса здійснила у статусі президентки лондонського госпіталю Royal Marsden. Головною метою поїздки було налагодження міжнародного партнерства у сфері лікування онкологічних захворювань, а також збір понад 1 мільйона доларів на дослідження раку.

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