Романтизація буднів: як перетворити корисні звички з "треба" на "хочу"

Романтизація буднів робить нас щасливішими / © Credits

Реклама

Ми знаємо, що варто зробити для себе, наприклад, більше рухатися, краще харчуватися, частіше бувати на свіжому повітрі, знаходити час для друзів. Одначе проблема лише в одному — іноді цього зовсім не хочеться, про це розповіло видання Real Simple.

Саме тут може допомогти простий психологічний хитрик — романтизація повсякденності. Замість того щоб сприймати корисну справу як черговий пункт у списку обов’язків, варто додати до неї щось приємне.

Реклама

Перетворіть «треба» на «хочу»

Наприклад, звичайна прогулянка може асоціюватися з тренуванням, яке потрібно виконати. Проте якщо взяти із собою улюблену каву, увімкнути подкаст і дозволити собі просто насолоджуватися дорогою, відчуття змінюється.

Реклама

Ви вже не змушуєте себе ходити певну кількість кроків. Ви виходите на вулицю, щоб випити кави на свіжому повітрі, послухати цікаву історію, подивитися, як змінюється пейзаж і трохи побути наодинці із собою. Саме такі маленькі деталі допомагають перетворити обов’язок на приємний ритуал.

Приємні асоціації

Романтизація буденних справ може підтримувати довгострокову мотивацію завдяки позитивному підкріпленню. Коли ми поєднуємо те, що хочемо зробити, із чимось приємним, наприклад, улюбленим напоєм, ароматною свічкою чи цікавим подкастом, завдання починає викликати позитивні емоції.

З часом такі асоціації можуть закріплюватися. Ми робимо щось корисне, почуваємося краще і мозок отримує додаткову причину повторити цей досвід.

Романтизуйте не лише прогулянки

Цей принцип легко перенести на інші сфери життя. Якщо хочете більше рухатися, то замість чергового тренування організуйте вечір танців із друзями чи спробуйте незвичайне заняття, яке справді приносить задоволення. Якщо прагнете їсти більше фруктів, покладіть їх у красиву тарілку замість того, щоб їсти просто з упаковки. Хочете частіше бачитися з друзями, заплануйте разом вечір настільних ігор, вікторину чи майстер-клас із кераміки. А якщо відчуваєте перевантаження, іноді корисно влаштувати собі день без звичних правил, наприклад, подивитися улюблений фільм, піти гуляти чи зайнятися тим, на що зазвичай «ніколи немає часу».

Реклама

Головне — не ускладнювати. Романтизація працює саме завдяки маленьким деталям, які роблять звичайний момент особливим.

Щастя не завжди потребує великих змін. Іноді достатньо перестати сприймати буденність як нескінченний список справ і навчитися помічати приємне у тому, що ми щодня робимо. Улюблена чашка, музика, гарний посуд, свіже повітря чи кілька хвилин із близькою людиною — це не просто естетичні дрібниці. Вони можуть змінити наше ставлення до повсякденних справ, зробити корисні звички приємнішими та допомогти частіше повертатися до них. Бо іноді для нового життя не потрібен новий план, потрібен лише трохи інший погляд на те, що вже є.

Новини партнерів

Новини партнерів