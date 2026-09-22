Джеймс Весекський / © Getty Images

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18-річний син герцога та герцогині Единбурзьких, Джеймс, граф Вессекський, офіційно вступає в новий захопливий етап свого життя.

Цього місяця Джеймс розпочинає навчання в бакалавріаті Королівського сільськогосподарського університету в Сіренсестері, графство Глостершир, де вивчатиме управління сільськими землями та нерухомістю. Згідно з інформацією на сайті університету, 20 вересня нові студенти офіційно прибули до гуртожитків кампуса, а у понеділок відбулося вступне заняття для нових студентів.

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Джеймс Уесекський з мамою герцогинею Софі / © Getty Images

Вступний інструктаж триватиме від 21 до 25 вересня, після чого 28 вересня розпочнуться заняття, які триватимуть до грудня.

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"Королівський сільськогосподарський університет, як і більшість інших британських університетів, проводить навчання за семестровою системою", - пояснюють в університеті. «Навчання за програмами триває протягом двох семестрів. Для більшості студентів курс викладатиметься та оцінюватиметься у кожному семестрі, а наприкінці кожного семестру проводитиметься екзаменаційна сесія».

Нагадаємо, Джеймс Вессекський вирішив відмовитися від річної перерви у навчанні та вступити до університету одразу після закінчення середньої школи. Це рішення було підтверджено у заяві Букінгемського палацу.

Джеймс Весекський / © Getty Images

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