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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Син герцогині Софі та принца Едварда — Джеймс Вессекський — готується до серйозних змін у своєму житті

Син герцога та герцогині Единбурзьких готується розпочати своє навчання у Королівському сільськогосподарському університеті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Джеймс Весекський

Джеймс Весекський / © Getty Images

18-річний син герцога та герцогині Единбурзьких, Джеймс, граф Вессекський, офіційно вступає в новий захопливий етап свого життя.

Цього місяця Джеймс розпочинає навчання в бакалавріаті Королівського сільськогосподарського університету в Сіренсестері, графство Глостершир, де вивчатиме управління сільськими землями та нерухомістю. Згідно з інформацією на сайті університету, 20 вересня нові студенти офіційно прибули до гуртожитків кампуса, а у понеділок відбулося вступне заняття для нових студентів.

Джеймс Уесекський з мамою герцогинею Софі / © Getty Images

Джеймс Уесекський з мамою герцогинею Софі / © Getty Images

Вступний інструктаж триватиме від 21 до 25 вересня, після чого 28 вересня розпочнуться заняття, які триватимуть до грудня.

"Королівський сільськогосподарський університет, як і більшість інших британських університетів, проводить навчання за семестровою системою", - пояснюють в університеті. «Навчання за програмами триває протягом двох семестрів. Для більшості студентів курс викладатиметься та оцінюватиметься у кожному семестрі, а наприкінці кожного семестру проводитиметься екзаменаційна сесія».

Нагадаємо, Джеймс Вессекський вирішив відмовитися від річної перерви у навчанні та вступити до університету одразу після закінчення середньої школи. Це рішення було підтверджено у заяві Букінгемського палацу.

Джеймс Весекський / © Getty Images

Джеймс Весекський / © Getty Images

Раніше ми розповідали, де продовжать своє навчання європейські принцеси.

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