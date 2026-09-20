Ітонський коледж: який вигляд має приватна британська школа для хлопчиків, де розпочав навчання принц Джордж

Ітонський коледж / © Associated Press

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Ітонський коледж був заснований 1440 року королем Генріхом VI. Завданням коледжу була підготовка майбутніх студентів для Королівського коледжу Кембриджського університету, також заснованого Генріхом VI роком пізніше.

Ітонський коледж / © Associated Press

Він розташований за 30 км на захід від Лондона, на березі Темзи, поруч із королівським Віндзорським замком.

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Принц Джордж в Ітоні / © Instagram принца і принцеси Уельских

Офіційний статус школи - приватна школа-пансіон для хлопчиків віком від 13 до 18 років. Плата за навчання складає 55630 доларів на рік.

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Одночасно в Ітоні навчається 1300 студентів, деякі з них нічого не платять за своє навчання, будучи почесними королівськими стипендіатами. Школа відома своїми традиціями, зокрема своєю формою, що складається з чорного фраку, жилету, комірця та штанів у тонку смужку. Більшість учнів носять білу краватку, але деякі старшокурсники мають право носити білого метелика та італійський комір.

За час свого існування коледж випустив 21 прем'єр-міністра Великої Британії, серед них Девід Кемерон та Борис Джонсон.

Принц Вільям в Ітоні / © Getty Images

Від 1995 до 2000 рік в Ітоні навчався принц Вільям, а від 1998 до 2003 його молодший брат принц Гаррі.

Принц Гаррі в Ітоні / © Getty Images

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