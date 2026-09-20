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Ітонський коледж: який вигляд має приватна британська школа для хлопчиків, де розпочав навчання принц Джордж
8 вересня принц Джордж Уельський - старший син принца Вільяма та принцеси Кейт Уельських - вирушив у свій перший навчальний день до Ітона - школи-пансіона для хлопчиків, в якій навчалися його батько та дядько.
Ітонський коледж був заснований 1440 року королем Генріхом VI. Завданням коледжу була підготовка майбутніх студентів для Королівського коледжу Кембриджського університету, також заснованого Генріхом VI роком пізніше.
Він розташований за 30 км на захід від Лондона, на березі Темзи, поруч із королівським Віндзорським замком.
Офіційний статус школи - приватна школа-пансіон для хлопчиків віком від 13 до 18 років. Плата за навчання складає 55630 доларів на рік.
Одночасно в Ітоні навчається 1300 студентів, деякі з них нічого не платять за своє навчання, будучи почесними королівськими стипендіатами. Школа відома своїми традиціями, зокрема своєю формою, що складається з чорного фраку, жилету, комірця та штанів у тонку смужку. Більшість учнів носять білу краватку, але деякі старшокурсники мають право носити білого метелика та італійський комір.
За час свого існування коледж випустив 21 прем'єр-міністра Великої Британії, серед них Девід Кемерон та Борис Джонсон.
Від 1995 до 2000 рік в Ітоні навчався принц Вільям, а від 1998 до 2003 його молодший брат принц Гаррі.