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Принц Гаррі в Ітоні: згадуємо, якими були роки навчання молодшого сина принцеси Діани
Нещодавно принц Джордж Уельський вирушив у свій перший день навчання до Ітонського коледжу.
У його перший день у цій школі-пансіоні для хлопчиків 13-річного принца супроводжували батьки – принц Вільям та принцеса Кейт.
Раніше ми вже згадували, яким був перший день в Ітоні у принца Вільяма, який вступив туди також у 13-річному віці 1995 року. Тоді на навчання його супроводжували його батьки – принцеса Діана та принц Чарльз.
Ми також вирішили згадати, яким був перший день навчання в Ітонському коледжі принца Гаррі, він вступив туди 1998 року, через три роки після старшого брата.
На цьому знімку принц Гаррі виходить зі свого шкільного корпусу, прямуючи на перший урок в Ітонському коледжі.
А це фото зроблено дещо пізніше. Принц зображений у типовій учнівській кімнаті, де є стереосистема та плакати, а на столі стоїть фотографія його матері, принцеси Діани. Це один із знімків серії, опублікованої перед закінченням принцом Гаррі навчання в Ітонській школі-пансіоні.