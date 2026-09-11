Принц Гаррі в Ітоні: згадуємо, якими були роки навчання молодшого сина принцеси Діани

Принц Гаррі / © Getty Images

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У його перший день у цій школі-пансіоні для хлопчиків 13-річного принца супроводжували батьки – принц Вільям та принцеса Кейт.

Раніше ми вже згадували, яким був перший день в Ітоні у принца Вільяма, який вступив туди також у 13-річному віці 1995 року. Тоді на навчання його супроводжували його батьки – принцеса Діана та принц Чарльз.

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Принц Гаррі в Ітоні, 1998 рік / © Getty Images

Ми також вирішили згадати, яким був перший день навчання в Ітонському коледжі принца Гаррі, він вступив туди 1998 року, через три роки після старшого брата.

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На цьому знімку принц Гаррі виходить зі свого шкільного корпусу, прямуючи на перший урок в Ітонському коледжі.

Принц Гаррі в Ітоні / © Getty Images

А це фото зроблено дещо пізніше. Принц зображений у типовій учнівській кімнаті, де є стереосистема та плакати, а на столі стоїть фотографія його матері, принцеси Діани. Це один із знімків серії, опублікованої перед закінченням принцом Гаррі навчання в Ітонській школі-пансіоні.

Принц Гаррі в Ітоні / © Getty Images

Принц Гаррі в Ітоні, 2003 рік / © Getty Images

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