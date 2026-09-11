11 вересня стало чіткою межею між «до» і «після» / © Associated Press

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Понад чверть століття тому у вежі-близнюки Світового торговельного центру у Нью-Йорку та будівлю Пентагону у Вашингтоні врізалися літаки. Це був найбільший за кількістю жертв теракт в історії: загинуло 2996 осіб, понад 6000 отримали поранення. Тодішній президент США Джордж Буш-молодший оголосив глобальну «війну з тероризмом».

ТСН.ua пише про основні моменти одного з найстрашніших епізодів в історії США.

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Що сталося 11 вересня 2001 року

Ранок 11 вересня 2001 року на Східному узбережжі США починався як завжди. Люди поспішали на роботу, піднімалися до офісів, вмикали комп’ютери, телефонували колегам та клієнтам. У кафе хтось чекав на свою каву, батьки проводжали дітей до школи, з аеропортів один за одним вилітали пасажирські літаки.

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Але о 08:46 ранку все змінилося, коли літак American Airlines 11 врізався в Північну вежу Світового торговельного центру — і за наступні 102 хвилини звичний порядок звалився разом із вежами-близнюками.

Момент влучення у вежі / © Getty Images

Того дня 19 учасників «Аль-Каїди» (терористична організація) захопили чотири пасажирські літаки. Два лайнери врізалися у вежі-близнюки Світового торговельного центру, третій — у Пентагон, четвертий упав у Пенсільванії після опору пасажирів.

Вежі охопив вогонь / © Getty Images

«День 11 вересня 2001 року ознаменував собою переламний момент у питанні безпеки — і назавжди змінив процеси та процедури в аеропортах та інших громадських місцях», — писало видання Visão.

11 вересня 2001 року в Нью-Йорку було здійснено найбільший за кількістю жертв теракт в історії / © Associated Press

Скільки людей загинули внаслідок атак

Загалом загинули 2977 людей (не враховуючи 19 викрадачів), більшість із них у Нью-Йорку:

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усі 246 пасажирів та екіпаж на борту чотирьох літаків

у вежах-близнюках загинули 2 606 — одразу або пізніше від травм

у Пентагоні загинули 125 людей

Наймолодшою ​​жертвою стала дворічна Крістін Лі Генсон, яка загинула на одному з літаків разом зі своїми батьками Пітером та Сью.

Найстаршим був 82-річний Роберт Нортон, який перебував в іншому літаку зі своєю дружиною Жаклін. Вони летіли на весілля.

Приблизно 17 400 людей перебували у вежах, коли врізався перший літак. Над зоною удару в Північній вежі не вижив ніхто, але 18 людям вдалося втекти з поверхів над зоною удару в Південній вежі.

Серед загиблих — громадяни 77 різних країн. Нью-Йорк втратив 441 співробітника екстрених служб.

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Тисячі людей були поранені або пізніше перенесли захворювання, пов’язані з атаками, — зокрема пожежники.

Тисячі людей стали жертвами теракту / © Associated Press

Ким були нападники

Напади з Афганістану планувала ісламістська екстремістська мережа під назвою «Аль-Каїда». Її очолював Усама бен Ладен.

«Аль-Каїда» звинувачувала США та їхніх союзників у конфліктах у мусульманському світі. Вважають, що член угруповання Халід Шейх Мохаммед розробив змову та допоміг завербувати пілотів, деякі з яких пройшли навчання в США.

Пожежники прибули одразу на місце теракту / © Associated Press

Як відповіли США

Менше ніж через місяць після терактів США із союзниками з ініціативи президента Джорджа Буша-молодшого розпочали вторгнення до Афганістану. Початковими цілями були знищення «Аль-Каїди» та затримання Усами бен Ладена.

Бен Ладена знайшли та вбили лише 2011 року, і не в Афганістані, а у Пакистані.

Уродженця Кувейту Халіда Шейха Мохаммеда, якого США звинувачують у безпосередньому плануванні терактів 11 вересня, було заарештовано в Пакистані 2003 року і відтоді утримується у в’язниці на американській базі Гуантанамо на Кубі.

«Аль-Каїда», як кажуть спецслужби, досі жива. Найсильніше вона зараз в Африці, але її члени присутні і в Афганістані. З відходом США після 20-річної військової кампанії з Афганістану багато хто побоюється, що ісламістська мережа знову активізується під крилом талібів.

11 вересня 2001 року чотири захоплені літаки врізалися в дві будівлі в США / © Getty Images

У пошуках справедливості

Хоча минуло понад 20 років від того часу, як Усама бен Ладен був убитий групою морпіхів США в пакистанському Абботтабаді, ніхто так не постав перед судом за сприяння йому у скоєнні нападів, і лише одна людина — Закаріас Муссауї — визнала себе винною і засуджена до покарання.

Сім’ї жертв теракту 11 вересня подали до суду на Саудівську Аравію. Саудівці заперечують офіційну причетність до цього, і у звіті комісії з терактів 11 вересня не було виявлено зв’язку з цією країною. 15 із 19 викрадачів були саудівцями, як і сам бен Ладен.

Серед жертв — 12 осіб українського походження: Олена Білеловська з Києва, Олександр Брагінський та Марина Геруберг із Одеси, Геннадій Боярський із Львова та інші. Їхні імена висічені у меморіалі, а в Україні пам’ять вшановують меморіальними дошками в Одесі та Києві.

Теракт 11 вересня не просто став історією / © Associated Press

Які наслідки терактів

Завали на місці веж-близнюків розбирали вісім місяців. Вже в 2006-2013 роках там збудували нову вежу Світового торгового центру (СТЦ) вона набагато вища за веж-близнюків (541 проти 415 метрів) і це зараз найвища будівля в США.

Крім того, на цьому місці органузували меморіал та музей. Відновлення зруйнованої частини Пентагону зайняло лише рік.

Чому атакам не запобігли

Комісія 9/11 випустила підсумкову доповідь 2004 року. Вона описала не одну «фатальну помилку», а ланцюжок збоїв: ЦРУ і ФБР мали у своєму розпорядженні розрізнені відомості про учасників змови, але системи обміну інформацією, контролю кордонів та авіаційної безпеки не поєднували їх у загальну картину. Влітку 2001 року розвідка чекала на велику атаку, проте попередження не містили точних часу, місця та способу. Комісія наголошувала: простої єдиної дії, яка гарантовано зупинила б змову, встановити не можна.

Теракт 11 вересня: день, який перевернув світ / © Associated Press

Конспірологічні версії

Найвідоміші теорії стверджують, що вежі були заздалегідь заміновані, сталь не повинна була розплавитися, а ВТЦ-7 нібито завалився без причини. Інженерні експертизи дають спростування, що перевіряються. Для втрати міцності сталі плавлення не потрібне, обвалення веж почалося в зонах ударів та інтенсивних пожеж.

Щодо ВТЦ-7 інститут вивчив і гіпотезу вибуху, але не виявив ні характерної ударної хвилі, ні звуків, які б викликати заряд необхідної потужності. Коротка ділянка вільного падіння фасаду NIST також не заперечувала: вона сталася після того, як внутрішні опори вже зруйнувалися.

Ще факти про теракт 11 вересня

Пасажири рейсу 93 встигли зателефонувати до рідних і дізналися про інші атаки.

Під час обвалу веж зафіксували землетрус силою 2,1 бали — природа наче відгукнулася на жах.

Серед загиблих — 658 співробітників Cantor Fitzgerald, які працювали на верхніх поверхах Північної вежі.

Токсичний пил від руїн містив понад 2500 шкідливих речовин, і він досі впливає на здоров’я людей

У перші дні після теракту церкви та синагоги заповнилися на 20% більше — люди шукали опору у вірі.

Імена тисяч жертв ідентифікували за допомогою ДНК — процес триває й у 2026 року.

У момент теракту президент США Джордж Буш зустрічався зі школярами у Флориді. Але ще сім хвилин Буш нерухомо сидів на стільці й слухав дітей, потім відповів на кілька запитань, вибачився і вийшов. У дверях він повернувся до дітей та журналістів і сказав: «Тероризм не має шансів проти нас».

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