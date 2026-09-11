Теракт в США 11 сентября 2001: что произошло в тот день — кадры и жуткие подробности, о которых вы не знали

11 сентября стало четкой границей между «до» и «после» / © Associated Press

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Более четверти века назад в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне врезались самолеты. Это был самый большой по количеству жертв теракт в истории: погибли 2996 человек, более 6000 получили ранения. Тогдашний президент США Джордж Буш-младший объявил глобальную «войну с терроризмом».

ТСН.ua пишет об основных моментах одного из самых страшных эпизодов в истории США.

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Что произошло 11 сентября 2001 года

Утро 11 сентября 2001 года на Восточном побережье США начиналось как обычно. Люди спешили на работу, поднимались в офисы, включали компьютеры, звонили по телефону коллегам и клиентам. В кафе кто-то ждал своего кофе, родители провожали детей в школу, из аэропортов один за другим вылетали пассажирские самолеты.

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Но в 08:46 утра все изменилось, когда самолет American Airlines 11 врезался в Северную башню Всемирного торгового центра — и за следующие 102 минуты привычный порядок рухнул вместе с башнями-близнецами.

Момент попадания в башни / © Getty Images

В тот день 19 участников «Аль-Каиды» (террористическая организация) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, третий — в Пентагон, четвертый упал в Пенсильвании после сопротивления пассажиров.

Башни охватил огонь / © Getty Images

«День 11 сентября 2001 года ознаменовал собой переломный момент в вопросе безопасности — и навсегда изменил процессы и процедуры в аэропортах и других общественных местах», — писало издание Visão.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был совершен наибольший по количеству жертв теракт в истории / © Associated Press

Сколько человек погибли в результате атак

В общей сложности погибли 2977 человек (не считая 19 похитителей), большинство из них в Нью-Йорке:

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все 246 пассажиров и экипаж на борту четырех самолетов

в башнях-близнецах погибли 2 606 — сразу или позже травм

в Пентагоне погибли 125 человек

Самой молодой жертвой стала двухлетняя Кристин Ли Генсон, погибшая на одном из самолетов вместе со своими родителями Питером и Сью.

Старшим был 82-летний Роберт Нортон, находившийся в другом самолете со своей женой Жаклин. Они летели на свадьбу.

Приблизительно 17 400 человек находились в башнях, когда врезался первый самолет. Над зоной удара в Северной башне не выжил никто, но 18 людям удалось скрыться с этажей над зоной удара в Южной башне.

Среди погибших — граждане 77 разных стран. Нью-Йорк потерял 441 сотрудник экстренных служб.

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Тысячи людей были ранены или позже перенесли заболевания, связанные с атаками, в том числе пожарные.

Тысячи людей стали жертвами теракта / © Associated Press

Кем были нападающие

Нападения из Афганистана планировала исламистская экстремистская сеть под названием «Аль-Каида». Ее возглавлял Усама бен Ладен.

«Аль-Каида» обвиняла США и их союзников в конфликтах в мусульманском мире. Считается, что член группировки Халид Шейх Мохаммед разработал заговор и помог завербовать пилотов, некоторые из которых прошли обучение в США.

Пожарные прибыли сразу на место теракта / © Associated Press

Как ответили США

Менее чем через месяц после терактов США с союзниками по инициативе президента Джорджа Буша-младшего приступили к вторжению в Афганистан. Первоначальными целями были уничтожение «Аль-Каиды» и задержание Усамы бен Ладена.

Бен Ладен был найден и убит только в 2011 году, и не в Афганистане, а в Пакистане.

Уроженец Кувейта Халид Шейх Мохаммед, которого США обвиняют в непосредственном планировании терактов 11 сентября, был арестован в Пакистане в 2003 году и с тех пор содержится в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе.

«Аль-Каида», как говорят спецслужбы, до сих пор жива. Сильнее всего она сейчас в Африке, но ее члены присутствуют и в Афганистане. С уходом США после 20-летней военной кампании из Афганистана многие опасаются, что исламистская сеть снова активизируется под крылом талибов.

11 сентября 2001 года четыре захваченных самолета врезались в два здания в США / © Getty Images

В поисках справедливости

Хотя прошло более 20 лет с тех пор, как Усама бен Ладен был убит группой морпехов США в пакистанском Абботтабаде, никто так не предстал перед судом при содействии ему в совершении нападений, и только один человек — Закариас Муссауи — признал себя виновным и приговорен к наказанию.

Семьи жертв теракта 11 сентября подали в суд на Саудовскую Аравию. Саудовцы отрицают официальную причастность к этому, и в отчете комиссии по терактам 11 сентября не была обнаружена связь с этой страной. 15 из 19 похитителей были саудовцами, как и сам бен Ладен.

Среди жертв — 12 человек украинского происхождения: Елена Белеловская из Киева, Александр Брагинский и Марина Геруберг из Одессы, Геннадий Боярский из Львова и другие. Их имена высечены в мемориале, а в Украине память чествуют мемориальными досками в Одессе и Киеве.

Теракт 11 сентября не просто стал историей / © Associated Press

Какие последствия терактов

Завалы на месте башен-близнецов разбирали восемь месяцев. Уже в 2006-2013 годах там построили новую башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) она намного выше башен-близнецов (541 против 415 метров) и это сейчас самое высокое здание в США.

Кроме того, здесь организовали мемориал и музей. Восстановление разрушенной части Пентагона заняло всего год.

Почему атаки не предотвратили

Комиссия 9/11 выпустила итоговый доклад в 2004 году. Она описала не одну «роковую ошибку», а цепочку сбоев: ЦРУ и ФБР располагали разрозненными сведениями об участниках заговора, но системы обмена информацией, контроля границ и авиационной безопасности не совмещали их в общую картину. Летом 2001 года разведка ожидала большой атаки, однако предупреждения не содержали точных времени, места и способа. Комиссия отмечала: простого единственного действия, которое гарантированно остановило бы сговор, установить нельзя.

Теракт 11 сентября: день, который перевернул мир / © Associated Press

Конспирологические версии

Самые известные теории утверждают, что башни были заранее заминированы, сталь не должна была расплавиться, а ВТЦ-7 якобы рухнул без причины. Инженерные экспертизы дают проверяемые опровержения. Для потери прочности стали плавка не нужна, обрушение башен началось в зонах ударов и интенсивных пожаров.

Относительно ВТЦ-7 институт изучил и гипотезу взрыва, но не выявил ни характерной ударной волны, ни звуков, которые могли бы вызвать заряд необходимой мощности. Короткий участок свободного падения фасада NIST также не отрицал: он произошел после того, как внутренние опоры уже разрушились.

Еще факты о теракте 11 сентября

Пассажиры рейса 93 успели позвонить родным и узнали о других атаках.

Во время обрушения башен зафиксировали землетрясение силой 2,1 балла — природа словно отозвалась на ужас.

Среди погибших — 658 сотрудников Cantor Fitzgerald, работавших на верхних этажах Северной башни.

Токсичная пыль от руин содержала более 2500 вредных веществ, и она до сих пор влияет на здоровье людей.

В первые дни после теракта церкви и синагоги заполнились на 20% больше людей — искали опору в вере.

Имена тысяч жертв идентифицировали с помощью ДНК — процесс продолжается и в 2026 году.

В момент теракта президент США Джордж Буш встречался со школьниками во Флориде. Но еще семь минут Буш неподвижно сидел на стуле и слушал детей, потом ответил на несколько вопросов, извинился и вышел. В дверях он вернулся к детям и журналистам и сказал: «Терроризм не имеет шансов против нас».

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