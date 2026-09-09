«Меня выносили на руках»: Трамп придумал спасение во время теракта 11 сентября, а после разоблачения переобулся

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп оказался в центре спора после рассказа о том, как пожарные спасли его возле Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября 2001 года. Журналисты подвергли сомнению его слова, а сам президент впоследствии уточнил, что посетил место трагедии не в день обрушения башен.

Об этом пишет Unilad.

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8 сентября во время мероприятия в Белом доме, посвященного памяти спасателей, Трамп рассказал, что находился возле здания One Liberty Plaza, известного тогда как US Steel Building. По его словам, сооружение начало скрипеть, и люди опасались, что оно может обрушиться.

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«Двое пожарных, большие сильные ребята, схватили меня за руку и сказали: "Нужно выбираться отсюда"», - рассказал Трамп.

Он утверждал, что пожарные подняли его и побежали с ним, хотя он говорил, что может бежать самостоятельно.

Что вызывало сомнения

После этого рассказа журналисты и фактчекеры обратили внимание на отсутствие подтверждений того, что Трамп находился непосредственно у Всемирного торгового центра в день терактов.

Впоследствии президент ответил в Truth Social, настаивая, что его слова были точными. В то же время он уточнил, что был там не «в тот же день, когда произошло обрушение», а вскоре после этого вместе с группой строителей.

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Трамп также опубликовал видео из своего пребывания вблизи места трагедии и заявил, что его тогдашний руководитель службы безопасности Мэтью Каламари неоднократно подтверждал эту поездку журналистам.

В то же время, PolitiFact отмечает, что самые ранние известные фото и видео Трампа вблизи места трагедии датируются 13 сентября 2001 года — через два дня после терактов.

В Белом доме заявили CNN, что к тому времени Трамп был частным лицом, поэтому не все его действия документировались. Там также обвинили СМИ в использовании памятной даты для нападок на президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение поверхности Луны с американским флагом и надписью "The Moon Is Ours" - "Луна наша". Допис появился 6 сентября и стал частью серии необычных мемов, которые американский президент распространял в течение дня.

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