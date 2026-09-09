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Как отличить сальмонеллез от обычного "желудочного вируса": эксперты объяснили
В Великобритании продолжается вспышка сальмонеллеза — по состоянию на 1 сентября зарегистрировали 528 случаев заражения. Сотни людей были госпитализированы, есть летальный случай. Вероятным источником инфекции называют импортные яйца.
Вспышку сальмонеллеза в Великобритании связывают с заведениями питания, в частности, небольшими кафе, ресторанами и заведениями быстрого питания. В то же время многие люди могут воспринимать симптомы сальмонеллеза как обычный «желудочный вирус».
Об этом пишет Mirror.
Какие симптомы могут указывать на сальмонеллу
По словам врача и старшего клинического консультанта Дональда Гранта, в начале эти заболевания могут быть очень похожи. И сальмонеллез, и обычная кишечная инфекция часто начинаются с тошноты, спазмов в животе и диарее.
Главное отличие — течение болезни. Желудочный вирус обычно быстро достигает пика, после чего состояние начинает улучшаться в течение одного-двух дней. При сальмонеллезе симптомы могут длиться дольше.
Насторожить должны:
высокая температура, часто более 38°C;
сильные спазмы и боли в животе;
диарея с кровью или слизью;
длительная рвота, из-за которой человек не может пить воду;
симптомы обезвоживания — головокружение, сухость во рту и редкое мочеиспускание.
Симптомы сальмонеллеза обычно появляются через 6 часов-6 дней после употребления зараженной пищи. Среди потенциально опасных продуктов — яйца, птица и непастеризованные молочные продукты.
Кому нужно быть особенно осторожными
Наивысший риск тяжелого течения имеют маленькие дети, беременные, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. В таких случаях инфекция иногда может распространиться из кишечника в кровь, что требует срочного лечения.
Большинство здоровых взрослых поправляются дома с помощью отдыха и достаточного количества жидкости. Антибиотики требуются не во всех случаях.
В то же время при высокой температуре, появлении крови в стуле, сильной рвоте или признаках обезвоживания врачи советуют не ждать, что все пройдет само, а обратиться за медицинской помощью.
Как снизить риск заражения
Специалисты советуют хорошо прожаривать яйца, особенно во время питания вне дома, и избегать блюд с сырыми или недостаточно термически обработанными яйцами, например, домашнего майонеза.
Также важно тщательно мыть руки после контакта с сырыми яйцами или мясом птицы и не смешивать сырые и готовые продукты.
Напомним, ученые выяснили, что помидоры черри из Сицилии могут быть источником вспышек сальмонеллеза в Европе. В 17 странах за 2011-2024 годы зафиксировали по меньшей мере 643 случая заражения редким штаммом Salmonella Strathcona. Генетический анализ показал, что 95% образцов бактерии имеют общее происхождение, что указывает на один источник заражения. Больше всего случаев пришлось на 2023-2024 годы. В Великобритании во время последней вспышки обнаружили около 30 случаев этого штамма. Эксперты предполагают, что бактерии могут выживать на поверхности помидоров, которые обычно едят сырыми. В Италии уже начали проверять два основных сорта черри.