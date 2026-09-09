Как отличить сальмонеллез от обычного "желудочного вируса": эксперты объяснили

Сальмонеллез

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Вспышку сальмонеллеза в Великобритании связывают с заведениями питания, в частности, небольшими кафе, ресторанами и заведениями быстрого питания. В то же время многие люди могут воспринимать симптомы сальмонеллеза как обычный «желудочный вирус».

Об этом пишет Mirror.

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Какие симптомы могут указывать на сальмонеллу

По словам врача и старшего клинического консультанта Дональда Гранта, в начале эти заболевания могут быть очень похожи. И сальмонеллез, и обычная кишечная инфекция часто начинаются с тошноты, спазмов в животе и диарее.

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Главное отличие — течение болезни. Желудочный вирус обычно быстро достигает пика, после чего состояние начинает улучшаться в течение одного-двух дней. При сальмонеллезе симптомы могут длиться дольше.

Насторожить должны:

высокая температура, часто более 38°C;

сильные спазмы и боли в животе;

диарея с кровью или слизью;

длительная рвота, из-за которой человек не может пить воду;

симптомы обезвоживания — головокружение, сухость во рту и редкое мочеиспускание.

Симптомы сальмонеллеза обычно появляются через 6 часов-6 дней после употребления зараженной пищи. Среди потенциально опасных продуктов — яйца, птица и непастеризованные молочные продукты.

Кому нужно быть особенно осторожными

Наивысший риск тяжелого течения имеют маленькие дети, беременные, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. В таких случаях инфекция иногда может распространиться из кишечника в кровь, что требует срочного лечения.

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Большинство здоровых взрослых поправляются дома с помощью отдыха и достаточного количества жидкости. Антибиотики требуются не во всех случаях.

В то же время при высокой температуре, появлении крови в стуле, сильной рвоте или признаках обезвоживания врачи советуют не ждать, что все пройдет само, а обратиться за медицинской помощью.

Как снизить риск заражения

Специалисты советуют хорошо прожаривать яйца, особенно во время питания вне дома, и избегать блюд с сырыми или недостаточно термически обработанными яйцами, например, домашнего майонеза.

Также важно тщательно мыть руки после контакта с сырыми яйцами или мясом птицы и не смешивать сырые и готовые продукты.

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Напомним, ученые выяснили, что помидоры черри из Сицилии могут быть источником вспышек сальмонеллеза в Европе. В 17 странах за 2011-2024 годы зафиксировали по меньшей мере 643 случая заражения редким штаммом Salmonella Strathcona. Генетический анализ показал, что 95% образцов бактерии имеют общее происхождение, что указывает на один источник заражения. Больше всего случаев пришлось на 2023-2024 годы. В Великобритании во время последней вспышки обнаружили около 30 случаев этого штамма. Эксперты предполагают, что бактерии могут выживать на поверхности помидоров, которые обычно едят сырыми. В Италии уже начали проверять два основных сорта черри.

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