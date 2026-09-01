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Почему после дыни или арбуза болит живот: неожиданная причина может заключаться вовсе не в их качестве
Дыня и арбуз могут вызвать вздутие живота, боли в животе и диарею даже в свежем виде. Причина неприятной реакции может крыться в фруктозе.
После употребления дыни или арбуза иногда могут возникнуть вздутие живота, боли в животе, метеоризм или диарея. Такую реакцию легко связать с качеством продукта, однако причина может быть совсем другой — организму может быть сложно усваивать фруктозу.
Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.
Фруктоза — это природный сахар, который содержится не только во фруктах, но и в меде и некоторых овощах. В норме она всасывается в тонком кишечнике и в дальнейшем используется организмом в качестве источника энергии.
Однако этот механизм работает не одинаково у всех. Если кишечник не способен полностью усвоить фруктозу, её остаток продвигается дальше — в толстый кишечник. Там к процессу подключаются кишечные бактерии. В результате может усиливаться образование газов и накопление жидкости, что и провоцирует неприятные симптомы.
Такое состояние называется мальабсорбцией фруктозы. Повышенная чувствительность к фруктовому сахару встречается довольно часто, при этом человек может долгое время не замечать её. В некоторых случаях проблемы возникают только тогда, когда съедено много фруктов.
Почему может стать плохо именно после дыни или арбуза
Важен не только состав продукта, но и размер порции. Арбуз содержит относительно много фруктозы, а за один раз его нередко съедают довольно много. Поскольку фруктоза усваивается хуже, даже нескольких крупных кусков может хватить для появления дискомфорта.
В то же время фруктоза — не единственное возможное объяснение. Дыня содержит много воды и клетчатки. Большая порция, особенно после сытного приема пищи, сама по себе может вызвать переполнение желудка и неприятные ощущения в животе.
Реакция на определенные фрукты также может быть более выраженной при наличии других проблем с пищеварением, в частности синдрома раздраженного кишечника.
Когда следует обратиться к врачу
Если боли в животе, вздутие живота или диарея повторяются после употребления продуктов с высоким содержанием фруктозы, причину этих симптомов следует выяснить совместно с гастроэнтерологом.
Для диагностики мальабсорбции фруктозы может применяться водородный дыхательный тест. В то же время самостоятельно ставить себе диагноз, основываясь только на реакции на дыню или другие фрукты, не стоит — врач оценивает как симптомы, так и результаты обследований.
Полностью отказываться от дыни из-за разового дискомфорта тоже не обязательно. Некоторые люди нормально переносят небольшую порцию, но испытывают симптомы после более крупной. Реакция может возникать и тогда, когда дыню сочетают с другими продуктами, содержащими много фруктозы.
Важно также не путать мальабсорбцию с наследственной непереносимостью фруктозы. Это разные состояния. Наследственная форма представляет собой редкое врожденное нарушение обмена веществ, которое проявляется еще в младенческом возрасте и требует полного отказа от фруктозы и медицинского наблюдения.
Напомним, ранее мы сообщали, что мальчик, который девять лет находился в коме, умер из-за тяжелых последствий заражения кишечной палочкой. Инфекцию у ребёнка обнаружили после того, как он съел творог из непастеризованного молока.