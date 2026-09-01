Почему после дыни или арбуза болит живот: неожиданная причина может заключаться вовсе не в их качестве

Почему дыня может вызвать вздутие живота и боли в животе / © pexels.com

Реклама

После употребления дыни или арбуза иногда могут возникнуть вздутие живота, боли в животе, метеоризм или диарея. Такую реакцию легко связать с качеством продукта, однако причина может быть совсем другой — организму может быть сложно усваивать фруктозу.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Реклама

Фруктоза — это природный сахар, который содержится не только во фруктах, но и в меде и некоторых овощах. В норме она всасывается в тонком кишечнике и в дальнейшем используется организмом в качестве источника энергии.

Реклама

Однако этот механизм работает не одинаково у всех. Если кишечник не способен полностью усвоить фруктозу, её остаток продвигается дальше — в толстый кишечник. Там к процессу подключаются кишечные бактерии. В результате может усиливаться образование газов и накопление жидкости, что и провоцирует неприятные симптомы.

Такое состояние называется мальабсорбцией фруктозы. Повышенная чувствительность к фруктовому сахару встречается довольно часто, при этом человек может долгое время не замечать её. В некоторых случаях проблемы возникают только тогда, когда съедено много фруктов.

Почему может стать плохо именно после дыни или арбуза

Важен не только состав продукта, но и размер порции. Арбуз содержит относительно много фруктозы, а за один раз его нередко съедают довольно много. Поскольку фруктоза усваивается хуже, даже нескольких крупных кусков может хватить для появления дискомфорта.

В то же время фруктоза — не единственное возможное объяснение. Дыня содержит много воды и клетчатки. Большая порция, особенно после сытного приема пищи, сама по себе может вызвать переполнение желудка и неприятные ощущения в животе.

Реклама

Реакция на определенные фрукты также может быть более выраженной при наличии других проблем с пищеварением, в частности синдрома раздраженного кишечника.

Когда следует обратиться к врачу

Если боли в животе, вздутие живота или диарея повторяются после употребления продуктов с высоким содержанием фруктозы, причину этих симптомов следует выяснить совместно с гастроэнтерологом.

Для диагностики мальабсорбции фруктозы может применяться водородный дыхательный тест. В то же время самостоятельно ставить себе диагноз, основываясь только на реакции на дыню или другие фрукты, не стоит — врач оценивает как симптомы, так и результаты обследований.

Полностью отказываться от дыни из-за разового дискомфорта тоже не обязательно. Некоторые люди нормально переносят небольшую порцию, но испытывают симптомы после более крупной. Реакция может возникать и тогда, когда дыню сочетают с другими продуктами, содержащими много фруктозы.

Реклама

Важно также не путать мальабсорбцию с наследственной непереносимостью фруктозы. Это разные состояния. Наследственная форма представляет собой редкое врожденное нарушение обмена веществ, которое проявляется еще в младенческом возрасте и требует полного отказа от фруктозы и медицинского наблюдения.

Напомним, ранее мы сообщали, что мальчик, который девять лет находился в коме, умер из-за тяжелых последствий заражения кишечной палочкой. Инфекцию у ребёнка обнаружили после того, как он съел творог из непастеризованного молока.

Новости партнеров