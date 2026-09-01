Одесса может остаться без питьевой воды: глава Агентства восстановления сделал тревожное предупреждение

Вода из крана / © Pexels

Реклама

Одесса рискует столкнуться с острым дефицитом питьевой воды уже через 10–15 лет, если проблему водоснабжения не начать решать уже сейчас.

Об этом в эфире «Новости.LIVE» заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

Реклама

По его словам, для решения этой проблемы Украине необходимо построить новый большой водопровод, который обеспечит водой Одессу и Херсон.

Реклама

В настоящее время специалисты Агентства восстановления совместно с Всемирным банком разбивают вариант забора воды из реки Дунай с ее последующей транспортировкой в указанные южные регионы.

«Сейчас вместе с Всемирным банком прорабатывают технико-экономическое обоснование такого проекта. Один из вариантов предполагает использование воды из Дуная с последующей подачей в Одессу и Херсон», — подытожил Сухомлин.

Ранее мы писали о том, что Днестр критически обмелел: Укргидроэнерго заявило о дефиците воды.

Новости партнеров