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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Одесса может остаться без питьевой воды: глава Агентства восстановления сделал тревожное предупреждение

Председатель Госагентства восстановления Сергей Сухомлин заявил о необходимости срочного строительства водопровода из Дуная, чтобы предотвратить масштабный кризис питьевой воды в Одессе и Херсоне.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Вода из крана

Вода из крана / © Pexels

Одесса рискует столкнуться с острым дефицитом питьевой воды уже через 10–15 лет, если проблему водоснабжения не начать решать уже сейчас.

Об этом в эфире «Новости.LIVE» заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

По его словам, для решения этой проблемы Украине необходимо построить новый большой водопровод, который обеспечит водой Одессу и Херсон.

В настоящее время специалисты Агентства восстановления совместно с Всемирным банком разбивают вариант забора воды из реки Дунай с ее последующей транспортировкой в указанные южные регионы.

«Сейчас вместе с Всемирным банком прорабатывают технико-экономическое обоснование такого проекта. Один из вариантов предполагает использование воды из Дуная с последующей подачей в Одессу и Херсон», — подытожил Сухомлин.

Ранее мы писали о том, что Днестр критически обмелел: Укргидроэнерго заявило о дефиците воды.

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