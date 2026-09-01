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- Украина
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Одесса может остаться без питьевой воды: глава Агентства восстановления сделал тревожное предупреждение
Председатель Госагентства восстановления Сергей Сухомлин заявил о необходимости срочного строительства водопровода из Дуная, чтобы предотвратить масштабный кризис питьевой воды в Одессе и Херсоне.
Одесса рискует столкнуться с острым дефицитом питьевой воды уже через 10–15 лет, если проблему водоснабжения не начать решать уже сейчас.
Об этом в эфире «Новости.LIVE» заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.
По его словам, для решения этой проблемы Украине необходимо построить новый большой водопровод, который обеспечит водой Одессу и Херсон.
В настоящее время специалисты Агентства восстановления совместно с Всемирным банком разбивают вариант забора воды из реки Дунай с ее последующей транспортировкой в указанные южные регионы.
«Сейчас вместе с Всемирным банком прорабатывают технико-экономическое обоснование такого проекта. Один из вариантов предполагает использование воды из Дуная с последующей подачей в Одессу и Херсон», — подытожил Сухомлин.
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