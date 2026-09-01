Какой режим стирки использует меньше всего света и воды: он считается самым экономичным

Какой режим стирки самый экономный / © pexels.com

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Стиральная машина может заметно увеличивать расходы на электроэнергию и воду, особенно если стирать часто и выбирать программы с высокой температурой. Однако сэкономить можно без отказа от регулярной стирки. Достаточно правильно выбрать режим, сочетающий эффективную очистку вещей с умеренным потреблением ресурсов.

Самый экономный режим — «Эко 40–60»

В большинстве современных стиральных машин наиболее экономичным по совокупному потреблению электроэнергии и воды считается программа «Эко 40-60». Именно на ее показателях основывается европейская энергетическая маркировка стиральных машин: на этикетке указывают потребление электроэнергии за 100 циклов и расход воды за один цикл программы.

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Несмотря на название, «Эко 40-60» не означает, что машина весь цикл работает при температуре 40 или 60 градусов. Программа рассчитана на нормально загрязненное хлопковое белье, которое по рекомендациям на этикетке можно стирать при 40 или 60 °C. Температура и продолжительность цикла оптимизируются самой машиной для уменьшения расхода энергии.

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Почему экономный режим может длиться дольше

Многие удивляются, когда видят, что «Эко 40–60» может длиться три часа или даже дольше. Кажется, что долгий цикл обязательно потребляет больше электроэнергии. На самом деле, продолжительность сама по себе не показывает, насколько программа экономна.

Основная часть электроэнергии во время стирки тратится на нагрев воды. Поэтому машина может стирать дольше, но использовать более низкую температуру и меньше энергии на нагрев. Например, в базе европейского реестра энергетической маркировки для отдельных моделей цикл «Эко 40–60» длится более трех часов, в то же время заявленное потребление составляет около 0,4–0,5 кВтч за цикл.

Как еще уменьшить расходы на стирку

Чтобы экономный режим действительно давал результат, важно не запускать машину полупустой без надобности. Европейская комиссия также рекомендует стирать полную загрузку, если это возможно, и использовать правильное количество стирального средства.

Для менее загрязненной одежды в некоторых машинах есть смысл выбрать более короткую программу с более низкой температурой. В то же время, не стоит автоматически считать кратчайший цикл самым экономичным: его характеристики зависят от конкретной модели.

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