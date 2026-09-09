Можно ли есть виноград с косточками: диетолог дала окончательный ответ

Виноградные косточки

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Виноград с косточками часто вызывает неудобства: одни люди привыкли их выплевывать, другие без колебаний съедают вместе с ягодами. В то же время, вокруг виноградных косточек существует немало противоречивых утверждений — от рассказов об их исключительной пользе до опасений, что они могут навредить организму.

Диетолог Эми Браунштейн объяснила, действительно ли нужно удалять косточки перед тем, как есть виноград, и в каких случаях с ними следует быть осторожнее.

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Что будет, если съесть виноградные косточки

Если взрослый здоровый человек сглотнул несколько косточек вместе с виноградом, волноваться не нужно. Их можно не только глотать, но и разжевывать.

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Косточки содержат белок, клетчатку, масло и растительные соединения — полифенолы. Последние обладают антиоксидантными свойствами.

Однако специально есть много косточек ради пользы не нужно. Важно также не путать обычные косточки в винограде с экстрактом виноградных косточек. Экстракт — это концентрированная пищевая добавка, в которой количество активных растительных соединений значительно больше, чем в нескольких косточках, съеденных вместе с ягодами.

Кому виноград с косточками лучше не есть

Несмотря на то, что для большинства взрослых виноградные косточки безопасны, подходят они не всем.

Из-за жесткой структуры они могут создавать опасность вдавления. Особо осторожными следует быть с маленькими детьми, пожилыми людьми, людьми с нарушениями глотания и теми, кому сложно нормально пережевывать твердую пищу из-за состояния зубов. Людям с аллергией на виноград, конечно, тоже следует его избегать.

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Отдельная осторожность необходима людям, принимающим препараты для разжижения крови или антиагреганты. Особенно это касается не нескольких косточек в ягодах, а концентрированного экстракта. Специалисты рекомендуют людям, принимающим лекарство, проконсультироваться с врачом перед началом приема экстракта виноградных косточек, поскольку растительные добавки могут взаимодействовать с медикаментами.

Есть ли польза от виноградных косточек

Виноградные косточки содержат проантоцианидины и другие полифенолы, поэтому их состав давно интересует ученых. Именно из косточек производят концентрированные экстракты, исследующие возможное влияние на артериальное давление и уровень холестерина.

Однако здесь есть важный нюанс. Результаты исследований пищевых добавок не означают, что несколько косточек из обычного винограда будут иметь такой же эффект.

Нужно ли выплевывать косточки

Если вы взрослый здоровый человек, специально удалять каждую косточку из винограда нет нужды. Их можно разжевывать или просто глотать вместе с ягодами.

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В то же время не нужно и намеренно есть виноградные косточки в большом количестве в надежде снизить давление, холестерин или получить другой лечебный эффект. Исследования таких свойств предпочтительно касаются концентрированного экстракта, а не обычных косточек.

Если во время еды винограда вы проглотили несколько косточек, для большинства людей это вполне нормально.

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