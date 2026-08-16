Виноград / © pexels.com

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Калорийность винограда в среднем составляет 60-70 ккал на 100 г (в зависимости от сорта). Виноград подходит для похудения, если есть его в меру, потому что он содержит много сахара.

Об этом пишет Teraz Gotuje.

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Недавние исследования выявили закономерность, может ли употребление винограда помочь вам похудеть.

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Всего одна чашка красного или зеленого винограда содержит около 100 калорий. Виноград также богат клетчаткой, важное питательное вещество, которое способствует пищеварению и помогает дольше чувствовать сытость, сдерживая тягу к менее здоровым перекусам. Это сочетание низкой калорийности и клетчатки делает виноград отличным выбором для тех, кто стремится сбросить килограммы.

Специалисты говорят, что фруктоза и пектин, природный сахар в винограде, обеспечивают сладость без недостатков добавленных сахаров, содержащихся во многих закусках. Поэтому следует выбирать виноград вместо сладкого лакомства — это простая замена, которая может способствовать лучшему выбору закусок и, в конце концов, более здоровому контролю веса. И хотя одна чашка винограда содержит около 15 г сахара, это натуральный сахар, который не вызывает вредного воспаления, которое вызывает рафинированный сахар, и он приносит вместе с собой витамины, минералы и клетчатку.

Многие ошибочно полагают, что виноград способствует набору лишнего веса. Проблема может состоять в том, как мы его едим. Виноград мелкий и сладкий, и мы часто перекусываем им, не измеряя количество. Количество калорий все еще не экстремальное, но оно существенно отличается от значения, предназначенного для небольшой миски фруктов.

Ранее мы писали о том, как употребление винограда влияет на здоровье. Больше об этом читайте в новости.

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