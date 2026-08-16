Стоимость шокирует: в Киеве продают квартиру по цене пентхауса в Нью-Йорке (фото)

Квартира, фото иллюстративная / © Associated Press

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В Киеве продают квартиру за 699 тысяч долларов — это около 700 тысяч долларов за жилье площадью 108 квадратных метров. Цена оказалась сопоставима со стоимостью значительно большего пентхауса в Нью-Йорке.

Соответствующее объявление опубликовали в соцсетях. Речь идет о квартире в элитном ЖК в Киеве.

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Квартира в Киеве за $699 тысяч

За квартиру площадью 108 м² владелец хочет 699 000 долларов.

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На фото объявления виден панорамный вид на Киев с высоты. Апартаменты расположены в высотном жилом комплексе.

Таким образом, стоимость одного квадратного метра такого жилья составляет около 6,5 тысяч долларов.

Скриншот из соцсетей

За эти деньги в Нью-Йорке продают пентхаус

Цена киевской квартиры особенно впечатляет на фоне другого объявления, сравнимого с ней в соцсетях.

В Нью-Йорке за $794 231 предлагают пентхаус площадью 137 м² с двумя спальнями.

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Разница в стоимости составляет около $95 тысяч. При этом площадь американского жилья на 29 квадратных метров больше.

То есть, за киевскую квартиру площадью 108 м² просят почти столько, сколько за пентхаус в Нью-Йорке площадью 137 м². Само соотношение стоимости двух объектов стало поводом для обсуждения в соцсетях.

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