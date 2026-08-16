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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Слезы на глазах": Григорий Решетник с женой выехали за границу в страну, где никогда не были

Кристина наделала стильных фото с возлюбленным.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Григорий Решетник с супругой

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина отправились в путешествие за границу.

Супруги оказались в Грузии. Там они весело проводили время и наслаждались местной культурой и видами. Решетники посетили праздник, но о поводе и виновнике торжества так и не рассказали. На мероприятии присутствовали грузинские танцы и другие традиции.

Жена ведущего не упускала случая и наделала колоритных фото как наедине, так и рядом с нарядным возлюбленным на фоне декораций. Более того, по словам Кристины, этот регион они посещают впервые, поэтому она получила кучу разных эмоций от увиденного.

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Впервые в Грузии. В Кахете. Так далековато. Но теплые грузинские танцы, атмосфера гор, красоты, виноградников и любви — аж слезы на глазах — моя встреча с этим местом была недолгой, но однозначно запомнившейся навсегда», — призналась блогерша.

В комментариях семье наделали ряд комплиментов, а один из пользователей предположил, что это могли быть съемки эпизода нового «Холостяка». Но пока звездные супруги держат интригу.

Пост Кристины Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Пост Кристины Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показалась со своим женихом Дмитрием Бабчуком и как они в свободное от его службы время проводят лето.

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