Мата Хари / © Википедия

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15 октября 1917 года по приговору французского военного суда — за шпионаж в пользу Германии — была расстреляна Мата Хари — самая знаменитая разведчица и танцовщица в истории.

ТСН.ua пишет о том, как танцовщица Мата Хари стала легендой Первой мировой войны.

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Девушка из провинции

Маргарета Гертруда Зелле, по национальности и подданству — голландка, родилась 7 августа 1876 года в городке Леуварден.

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Ее отец владел магазином и инвестировал в нефтяные акции. Девочка училась в привилегированной школе. Но когда ей было 13 лет, бизнес отца прогорел, спустя еще два года умерла мать.

Маргарета поступила в училище, которое выпускало воспитательниц детских садов, но через три месяца сбежала оттуда к дяде, якобы из-за сексуальных домогательств директора училища.

Мата Хари / © Associated Press

Тогда она переехала к своему дяде в Гаагу, где проводили отпуск офицеры голландской колониальной армии, после службы в Индонезии приезжавшие поправлять здоровье на близлежащих курортах.

Единственным способом вырваться из-под его опеки было замужество, а единственной возможностью познакомиться с потенциальным женихом — брачная колонка в местной газете, знакомства на улице дядя Маргарет запрещал.

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Брак по расчету

Внимание Маргареты привлекло объявление: «Офицер из Голландской Восточной Индии хочет познакомиться с очаровательной девушкой для дальнейшей женитьбы». Подпись — военный Рудольф Мак-Леод.

Впоследствии выяснилось, что он племянник адъютанта короля Вильгельма III и двоюродный брат вице-адмирала. Прибыл на родину восстановить изрядно расшатанное за шестнадцать лет в колониях здоровье. Друзья решили, что Рудольфу пора жениться и втайне от него разместили брачное объявление. Сам Мак-Леод, узнав об этом, приказал вернуть все письма от претенденток не распакованными, но некоторые все же прочел. Среди них было и письмо от юной Маргареты Зелле, фотография которой сразу поразила Рудольфа. Впоследствии они поженились.

Однако брак распался, и после развода будущая знаменитость осталась без средств к существованию. Именно тогда она начала карьеру танцовщицы, и на этой ниве ее ждал потрясающий успех: молодая дама в восточном стиле и с экзотическим именем (кстати, Мата Хари переводится как «глаз звезды» или «солнце») волшебно танцевала, представая до конца спектакля практически голой перед публикой. Даже для того, кто видел Париж, это была сенсация. Так Мата Хари стала звездой.

«Я никогда не умела танцевать. А если люди приходили на мои выступления, то только потому, что я первой решилась танцевать без одежды», — говорила Маргарет.

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Мата Хари / © Getty Images

Шпионские страсти

К моменту ее вербовки немецкой разведкой в 1916 году ей было 39 лет. Танцовщица, которая уже сходила со сцены, искала новые источники дохода. Очевидно, возможность заработать ее привлекла агентурная деятельность.

У немецкого руководства мысль о ней как о шпионке с самого начала была не самая приятная: она слыла ненадежной и слишком расточительной. А когда выяснилось, что Мата Хари работает на два фронта, немцы решили сдать ее французам.

Для этого немецкая разведка отправила немецкому дипломату в Мадрид депеш, из которой следовало, что Мата Хари под кодовым именем Н 21 шпионила в пользу немцев. Те, кто отправил это письмо, знали заранее, что оно будет расшифровано врагом. Цель была — пустить французов по ошибке, сдать второстепенного агента, чтобы французская контрразведка не искала настоящие источники разведывательной информации.

Среди обвинений фигурировала гибель экипажа крейсера «Гэмпшир». Танцовщица доказывала, что случайно услышала дату отплытия судна на дипломатическом приеме в Берлине.

Большинство историков считают, что контакты с немцами у Матери Хари были, и единственным ее мотивом был материальный интерес.

«Я люблю офицеров, я всегда их любила. Я предпочитаю быть любовницей бедного офицера, чем богатого банкира», — сказала Мата Хари во время судебного процесса 1917 года.

На деньги, которые она надеялась получить с помощью шпионажа, Мата планировала выйти замуж и начать новую жизнь с любимым, младшим, кстати, на 20 лет.

Через 100 лет в деле Матери Хари — куча белых пятен: были ли уничтожены документы, или следствие велось поверхностно. Остаются непонятными время и обстоятельства вербовки.

Также неизвестно, какие именно данные она передала противнику и насколько велик был вред.

Газета Gaulois утверждала, что из «вины шпионки сложили головы несколько дивизий французских солдат», но не привела подробностей. Свою вину Мата Хари полностью отрицала.

Она признавала получение летом 1916 года 20 тысяч франков от немецкого консула в Амстердаме, но уверяла, что ничего для немцев не делала.

На вопрос, зачем она брала вражеские деньги, ответила, что после начала войны у нее пропал в Берлине багаж с платьями и мехом, который стоил в четыре раза больше, так что она считала, что имеет право получить маленькую компенсацию. И игриво добавила: «Извините женщине неаккуратность с финансами».

Мата Хари выступала в престижных театрах, знакомилась с дипломатами, военными, банкирами и представителями аристократии / © Wikimedia Commons

В конце 1916 года Мата Хари явилась во французскую контрразведку, призналась в работе на немцев и выразила готовность в дальнейшем заниматься их дезинформацией как двойной агент.

Французы отправили ее с незначительной доверенностью в Мадрид, а вскоре якобы расшифровали радиограмму немецкого резидента в Испании, где говорилось, что Мата Хари сообщила о своих контактах с французами, заверив, что будет верно служить Германии.

13 февраля 1917 года, вскоре после возвращения в Париж, она была арестована.

Согласно одной из версий, немцы намеренно сдали запутанного и малополезного агента, использовав заведомо раскрытый противником код.

Их французские коллеги также не захотели продолжать двойную игру. В конце концов, для контрразведчиков пойманный шпион означает награды и продвижение по службе. Особенно если он — известный человек, и газеты будут писать о деле со вкусом.

Как умерла Мата Хари

В мирное время уголовный кодекс Франции не предусматривал казни за шпионаж, тем более для иностранцев. Но продолжалась война, и 25 июля Мату Хари приговорили к расстрелу.

Процесс был закрыт и длился всего два дня.

28 сентября президент Раймон Пуанкаре отклонил ходатайство о помиловании, проигнорировав также просьбы правительства Нидерландов.

15 октября 1917 года Мату Хари расстреляли в Венсени близ Парижа / © Getty Images

В тюрьме обреченная женщина держалась стойко, как человек, уже не имеющий смысла жить. Когда за ней пришли утром и приказали одеться, заключенная возмутилась, что ее перед смертью даже не накормят. Завтрак был доставлен в камеру одновременно с гробом.

Расстрел произошел 15 октября 1917 года. Казнь на военном полигоне в Венсене завершилась контрольным выстрелом в голову.

После казни тело Матери Хари никто из родственников не забрал / © Associated Press

Поскольку тело женщины никто из родственников не забрал, его отдали в парижский Музей анатомии. Голову отделили, забальзамировали и оставили на хранение. В 2000 году сотрудники музея признались, что голова Матери Хари потерялась. Как допустили кураторы, экспонат исчез еще в 1954-м, когда учреждение переезжало в новое здание. Куда делась голова, так и не выяснили.

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