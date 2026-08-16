Весит всего 25 граммов: украинская оборонка получила новое секретное оружие

Украина создала сверхлегкую антенну / Фото: BlueBird Tech

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Украинская компания BlueBird Tech представила новое оружие — антенну CLOVER 5.8 GHz. Это сверхлегкая установка весом 25 г для передачи и приема радиосигналов в диапазоне 4,9–6,1 ГГц. Устройство разработали специально для систем, где надежная связь является критической на поле боя.

Об этом пишет United24 Media.

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Что известно о секретном беспилотном оружии, которое изготовили в Украине

Антенна имеет конфигурацию в форме клевера с круговой поляризацией и всенаправленной диаграммой, которая может удерживать стабильное соединение в динамичных условиях. Несмотря на компактный размер, устройство имеет широкий рабочий диапазон частот и комплектуется разъемом SMA male и кабелем RG402.

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Это дает возможность интегрировать антенну в самые разные системы, в частности, для FPV, радаров для обнаружения дронов, станций радиомониторинга и измерительных приборов.

Кроме воздушных платформ, представители BlueBird Tech отметили, что новая антенна может устанавливаться и на наземные роботизированные комплексы, а также совместима с основными рыночными системами и имеющимся оборудованием.

Параллельно с этим украинский сектор беспилотных технологий пополнился еще одной новинкой, ведь компания WINFLY представила многоразовый дрон-перехватчик WINFLY Spider.

Созданный на базе платформы WINFLY 10 Hunter этот аппарат может развивать скорость до 160 км/ч, работать на высоте до 5 км и захватывать воздушные цели с помощью сетки, после чего он возвращается на точку запуска.

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Обе разработки демонстрируют разнонаправленное развитие украинского ОПК. И если CLOVER является специализированным оборудованием для улучшения радиосвязи, то WINFLY Spider выполняет перехват российских целей.

Украинское оружие: последние новости

Напомним, украинский производитель Fire Point привлек 10 правительств и 13 европейских компаний к созданию проекта противоракетной обороны Freyja. Базой для перехватчика является модификация баллистической ракеты FP7.X, а стоимость выстрела будет составлять менее €1 млн — в 4–6 раз дешевле, чем ракеты Patriot.

Первый успешный перехват планируется к середине 2027 года.

Сейчас идет этап интеграции радаров и систем наведения, которыми занимается Kongsberg, а сама ракета-перехватчик уже прошла пять испытаний. По оценке эксперта Фабиана Хоффмана, для достижения вероятности пропуска менее 5% с пусковой установки на 4–6 ракет точность каждой из них должна составлять около 40%.

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