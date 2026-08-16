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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Важить лише 25 грамів: українська оборонка отримала нову секретну зброю

BlueBird Tech представила антену CLOVER 5.8 GHz, призначену для стабільного передавання та приймання радіосигналів у складних умовах. Її планують використовувати не лише на FPV-дронах, а й у наземних роботизованих комплексах та системах виявлення дронів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Україна створила надлегку антену

Україна створила надлегку антену / Фото: BlueBird Tech

Українська компанія BlueBird Tech представила нову зброю — антену CLOVER 5.8 GHz. Це надлегка установка вагою 25 грамів для передавання та приймання радіосигналів у діапазоні 4,9–6,1 ГГц. Пристрій розробили спеціально для систем, де надійний зв’язок є критичним на полі бою.

Про це пише United24 Media.

Що відомо про секретну безпілотну зброю, яку виготовили в Україні

Антена має конфігурацію у формі конюшини з круговою поляризацією та всеспрямованою діаграмою, яка може тримати стабільне з’єднання в динамічних умовах. Попри компактний розмір, пристрій має широкий робочий діапазон частот і комплектується роз’ємом SMA male та кабелем RG402.

Це дає можливість інтегрувати антену в найрізноманітніші системи, зокрема, для FPV, радарів для виявлення дронів, станцій радіомоніторингу та вимірювальних приладів.

Окрім повітряних платформ, представники BlueBird Tech зазначили, що нова антена може встановлюватися і на наземні роботизовані комплекси, а також є сумісною з основними ринковими системами та наявним обладнанням.

Паралельно з цим український сектор безпілотних технологій поповнився ще однією новинкою, адже компанія WINFLY представила багаторазовий дрон-перехоплювач WINFLY Spider.

Створений на базі платформи WINFLY 10 Hunter, цей апарат може розвивати швидкість до 160 км/год, працювати на висоті до 5 км і захоплювати повітряні цілі за допомогою сітки, після чого він повертається на точку запуску.

Обидві розробки демонструють різноспрямований розвиток українського ОПК. І якщо CLOVER є спеціалізованим обладнанням для покращення радіозв’язку, то WINFLY Spider виконує перехоплення російських цілей.

Українська зброя: останні новини

Нагадаємо, український виробник Fire Point залучив 10 урядів і 13 європейських компаній до створення проєкту протиракетної оборони Freyja. Базою для перехоплювача є модифікація балістичної ракети FP7.X, а вартість пострілу становитиме менше ніж €1 млн — у 4–6 разів дешевше, ніж ракети Patriot.

Перше успішне перехоплення планується до середини 2027 року.

Зараз триває етап інтеграції радарів та систем наведення, якими опікується Kongsberg, а сама ракета-перехоплювач вже пройшла п’ять випробувань. За оцінкою експерта Фабіана Хоффмана, для досягнення ймовірності пропуску менш ніж 5% із пускової установки на 4–6 ракет точність кожної з них має становити близько 40%.

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