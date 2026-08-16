Алісса Мілано замилувала фото з чоловіком і дітьми у 17-ту річницю шлюбу: як змінювалося подружжя

Алісса Мілано з чоловіком / © instagram.com/milano_alyssa

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Голлівудська акторка Алісса Мілано відсвяткувала 17-ту річницю шлюбу зі спортивним агентом Девідом Бугліарі.

З нагоди річниці знаменитість опублікувала в Instagram рідкісні сімейні фото, на яких показала, як протягом років змінювалася їхня родина. На кадрах подружжя позує разом із двома дітьми, а також ніжно обіймається.

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Водночас Мілано присвятила чоловікові щемливе зізнання про їхнє спільне життя. Акторка пригадала, що за 17 років подружжя вони встигли пережити чимало — від народження дітей та будівництва дому до втрат близьких і пандемії.

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Алісса Мілано з чоловіком / © instagram.com/milano_alyssa

Алісса Мілано з чоловіком / © instagram.com/milano_alyssa

«17 років у шлюбі. За цей час ми разом прожили приблизно 46 життів. Ми створили двох неймовірних людей. Побудували дім. Втратили близьких. Пережили пандемію. Виростили собак. Пережили справді важкі часи, неймовірно прекрасні моменти й усі ті вечері, з яких, як виявилося, насправді й складається шлюб», — написала Алісса.

Акторка також зізналася, що особливо цінує у чоловікові його здатність приймати її зміни та підтримувати нові захоплення. Вона усвідомила, що саме Девід був тією самою опорою у всіх її починаннях.

Алісса Мілано з чоловіком / © instagram.com/milano_alyssa

Алісса Мілано з чоловіком / © instagram.com/milano_alyssa

«Мабуть, найбільше я люблю в тобі те, що ти постійно знаходиш нові способи любити мене. За 17 років я дуже змінилася. У мене з’являлися нові уявлення про те, хто я і чим хочу займатися. Я вирішувала, що хочу писати, малювати, за щось боротися, вчитися речам, про які взагалі не мала б знати, як це робити. Ти просто залишаєш місце для нової версії мене — ніби весь цей час знав, що вона з’явиться. Це дуже особливий вид любові», — поділилася зірка.

Наприкінці привітання Мілано назвала чоловіка своїм «відображенням» і «домом» та зізналася, що навіть після 17 років продовжує його пізнавати. І додала, що не уявляє свого життя без Девіда.

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Алісса Мілано з чоловіком і дітьми / © instagram.com/milano_alyssa

Алісса Мілано з чоловіком / © instagram.com/milano_alyssa

«Немає людини, з якою я хотіла б більше розділяти прекрасні моменти. І складні теж. Або просто сидіти поруч на дивані, поки ми обоє гортаємо стрічку в телефоні й час від часу показуємо одне одному відео з собаками в TikTok. Через 17 років ти досі моє відображення. Мій дім. І, як не дивно, після всього цього часу — досі людина, яку я продовжую пізнавати. Ти неймовірно прекрасний», — підсумувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Іванна Онуфрійчук також вітала чоловіка-іноземця з днем народження й показала, яке свято для нього організувала.

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