Росія погрожує британським суднам: у Лондоні заговорили про проблему з військовим флотом

Британський флот

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Військово-морські сили Великої Британії виявилися неготовими захистити торгівельні судна країни від можливого захоплення Росією. Застереження про брак вогневої потужності висловили експерти після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив про намір «дзеркально відповідати» на затримання танкерів так званого «тіньового флоту» Лондоном та його європейськими союзниками.

Про це пише Express.

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Велика Британія поки не може захистити свої торгівельні судна

Під час військово-морських навчань у середу командувач Тихоокеанського флоту РФ Віктор Лііна доповів Путіну про готовність «оглядати та затримувати» судна з так званих «недружніх» країн.

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За його словами, Москва має детальні дані щодо суден, які курсували поблизу Курильських островів, зокрема щодо 26, пов’язаних із Великою Британією.

За інформацією The Telegraph, британське військове командування найбільше занепокоєне можливими перехопленнями в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Королівський флот має лише два патрульні кораблі — HMS Spey та HMS Tamar.

Колишній очільник Королівського флоту лорд Вест підкреслив, що через постійне скорочення британські цивільні судна залишаться беззахисними:

«Наш флот скорочується і скорочується, і у нас недостатньо кораблів, щоб виконувати нашу роль з опіки над світовим судноплавством. Дивно, що послідовні уряди дозволили нам скоротити наш флот таким чином. Патрульні кораблі там, щоб показати свою присутність. Але якщо повернутися на 30 років тому, то тут плавало чотири чи п’ять кораблів, а не лише два».

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Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що країні доведеться покладатися на підтримку союзників для патрулювання та супроводу суден.

«Першою реакцією на коментарі Путіна має бути співпраця з такими союзниками, як Франція, щоб забезпечити розподіл обов’язків щодо супроводу чи захисту по всьому світу».

У британському Міністерстві оборони запевнили, що надають цивільним перевізникам необхідну оперативну інформацію для безпеки маршрутів, а також нагадали про заплановане масштабне переозброєння.

Речник відомства заявив, що на відміну від РФ, британські Збройні сили та комерційні судна діють відповідно до міжнародного морського права і продовжують підтримувати світові та британські судноплавні компанії у форматі обміну даними.

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«Цей уряд реалізує План інвестицій в оборону, який підкріплений інвестиціями у розмірі 298 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних чотирьох років, і минулого місяця канцлер чітко дав зрозуміти, що Огляд витрат визначить чіткий шлях до витрат 3,5% ВВП на оборону до 2035 року, і ми встановимо цільову дату на цьому шляху для 3%», — додав речник Міноборони Великої Британії.

Також у Міноборони пообіцяли представити 8 найсучасніших у світі протичовнових кораблів і новий військовий корабель, який планують випускати раз на дев’ять місяців.

Британія заявила про небезпечну активність РФ

Нагадаємо, вторгнення російських кораблів у британські води за останні 2 роки зросло майже на третину, а судна Королівського флоту Великої Британії нині в середньому двічі на тиждень виходять для спостереження за ними.

За даними британського Міноборони, за останні 12 місяців було проведено 116 операцій із супроводу майже 90 російських суден у виключній економічній зоні країни. Перший морський лорд-адмірал сер Гвін Дженкінс заявив, що Велика Британія має «відкритий морський кордон» із Росією в Північній Атлантиці, а джерела в оборонних колах називають такий постійний тиск серйозним викликом.

У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що Королівський флот цілодобово контролює морську обстановку для захисту національних вод і критичної інфраструктури.

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