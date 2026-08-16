Новонароджена дочка принцеси Євгенії має одну цікаву особливість: що це

Принцеса Євгенія / © Associated Press

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У новонародженої дочки принцеси Євгенії є рідкісна особливість, вона є однією з двох представниць королівської родини, які увійшли до «Покоління Бета».

"Покоління Бета" - це покоління, що народилося в період від 2025 до 2039 роки, яке може стати першим поколінням, яке доживе до 22 століття. Вважається, що це буде покоління, яке виросте за умов повсюдного використання штучного інтелекту. Також передбачається, що покоління стане свідком появи безпілотних автомобілів.

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Дочка принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Instagram принцеси Євгенії

Єдиною іншою представницею королівської сім'ї цього покоління на даний момент є кузина дитини Євгенії, Афіна Мапеллі-Моцці, яка народилася минулого року. Афіна - друга та молодша дочка принцеси Беатріс (старшої сестри принцеси Євгенії) та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці.

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Новонароджена дівчинка стала третьою дитиною пари. У них також є двоє синів – п'ятирічний Август та трирічний Ернест. Оголошуючи народження дитини, Євгенія поділилася фотографією своєї дівчинки в Instagram і написала:

«Ми з Джеком так раді оголосити про появу на світ нашої доньки Бруксбенк!! Ми шалено любимо нашу дівчинку».

Букінгемський палац також опублікував заяву з приводу народження дитини у пари, яка посідає 15-те місце у черзі на престол.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком / © Associated Press

Палац заявив: «Її Королівська Високість принцеса Євгенія та містер Джек Бруксбенк з радістю повідомляють про благополучне народження своєї дочки, яка з'явилася на світ у понеділок, 3 серпня 2026 року, о 18:20 у лікарні в Лісабоні, Португалія. Їхні Величності Король і Королева, а також інші члени королівської родини були раді дізнатися про цю новину».

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Невідомо, чи бачили новонароджену дочку хтось із членів сім'ї, включаючи батьків Євгенії, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор та Сара Фергюсон.

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