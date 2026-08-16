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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
698
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіака, яким не варто спілкуватися з Близнюками

Близнюки — третій знак зодіакального кола, представники якого легкі на підйом і товариські — вони знайдуть спільну мову з ким завгодно.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Але крім якостей, що є гідними в усіх відношеннях, вони мають і такі, які відштовхують від них інших людей.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, яким не варто спілкуватися з Близнюками.

Стрілець

Стрільці категорично не сприймають подвійність Близнюків — сказати, що вона їх дратує, означає не сказати нічого. Представників цього — найпрямолінійнішого — знака буквально дратує їхня здатність сьогодні говорити й робити одне, а завтра — зовсім інше. Яку б симпатію Близнюки в них не викликали, конфлікти в таких стосунках неминучі.

Терези

Терези протиставляють Близнюкам власні коливання, і коли одні вібрації накладаються на інші, виникає серйозний дисонанс. Так, Терези дратує те, що у Близнюків сім п’ятниць на тиждень, а Близнюків дратує неможливість Терезів визначитися хоча б з якимось — навіть найпростішим — рішенням, про яке взаєморозуміння може йти мова?

Козеріг

Козероги, чиїми другими іменами є серйозність, відповідальність і зосередженість, категорично не сприймають властиву Близнюкам легковажність. Вони не розуміють, як можна так недбало й несумлінно ставитися до своїх робочих обов’язків, і той факт, що представники цього знака, незважаючи на це, досягають вражаючих результатів, їх не переконує.

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