Астрологиня назвала знаки зодіака, яким не варто спілкуватися з Близнюками

Гороскоп / © Credits

Реклама

Але крім якостей, що є гідними в усіх відношеннях, вони мають і такі, які відштовхують від них інших людей.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, яким не варто спілкуватися з Близнюками.

Реклама

Стрілець

Стрільці категорично не сприймають подвійність Близнюків — сказати, що вона їх дратує, означає не сказати нічого. Представників цього — найпрямолінійнішого — знака буквально дратує їхня здатність сьогодні говорити й робити одне, а завтра — зовсім інше. Яку б симпатію Близнюки в них не викликали, конфлікти в таких стосунках неминучі.

Реклама

Терези

Терези протиставляють Близнюкам власні коливання, і коли одні вібрації накладаються на інші, виникає серйозний дисонанс. Так, Терези дратує те, що у Близнюків сім п’ятниць на тиждень, а Близнюків дратує неможливість Терезів визначитися хоча б з якимось — навіть найпростішим — рішенням, про яке взаєморозуміння може йти мова?

Козеріг

Козероги, чиїми другими іменами є серйозність, відповідальність і зосередженість, категорично не сприймають властиву Близнюкам легковажність. Вони не розуміють, як можна так недбало й несумлінно ставитися до своїх робочих обов’язків, і той факт, що представники цього знака, незважаючи на це, досягають вражаючих результатів, їх не переконує.

Читайте також:

Новини партнерів