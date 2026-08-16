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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Лукашенко видав неочікувану заяву про росіян: назвав білорусів «кращою версією»

Він назвав білорусів «росіянами зі знаком якості», фактично поставивши їх вище за інших слов’ян, зокрема росіян.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Полісся є «прабатьківщиною слов’ян».

Відповідні заяви наводить пресслужба диктатора.

Виступаючи на етнокультурному фестивалі в білоруському Поліссі, Лукашенко заявив, що саме цей регіон нібито є місцем походження слов’ян.

«За твердженням істориків, Полісся — прабатьківщина слов’ян. Звідси наші витоки. Тут, на цих крутих берегах повноводної Прип’яті, серед безкрайніх дібров і боліт, природної краси — наші корені, нашого великого народу», — заявив він.

Розвиваючи свою думку, Лукашенко зазначив, що, на його переконання, саме в мешканцях Полісся зосереджені найкращі якості білорусів.

Водночас самих білорусів він фактично поставив вище за інших слов’янських народів. Зокрема, Лукашенко порівняв їх із росіянами, заявивши, що білоруси є своєрідною «покращеною версією» росіян.

«Білоруси — це витривалі, міцні люди. Хоча я іноді кажу росіянам, що білоруси — це „росіяни зі знаком якості“, деякі з них навіть ображаються. Я кажу: ну, проти історії не встоїш, чого тут ображатися?» — заявив він.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко заявив, що наказав військовим і прикордонникам відкрити пункти пропуску на кордоні з Україною, щоб українські селяни збирали гриби і ягоди.

Ми раніше інформували, що Україна не виключає безпосередніх контактів із Лукашенком чи представниками його режиму заради зменшення жертв чи завершення війни.

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