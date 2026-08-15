Лукашенко зробив цинічну заяву про кордон з Україною

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко цинічно заявив про відкриті кордони з Україною і закликав українців під час повномасштабної війни приїздити до Білорусі.

Про це він сказав під час публічного виступу на етнографічному фестивалі в суботу, 15 серпня, фестивалі, повідомляє близький до білоруського диктатора Telegram-канал «Пул первого».

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Лукашенко назвав українців «бідолахами» та заявив, що вони можуть перетинати кордон, зокрема, щоб збирати дикорослі ягоди, гриби та інші лісові плоди.

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«До нас нехай приходять усі, ми для цього відкриті», — заявив він.

За словами Лукашенка, він нібито наказав військовим і прикордонникам відкрити пункти пропуску, щоб українці могли «як зазвичай» приїздити до Білорусі та заробляти на зборі дикоросів.

«Бідолашні українці, які, пам’ятаєте, до нас ходили через кордон, збирали дикорослі плоди, ягоди, гриби, що там ще в нас росте на болотах… Це ж бідолахи там, там же прості люди живуть по той бік кордону», — несподівано «розчулився» диктатор країни, яка допомагає Кремлю вбивати мирних українців.

При цьому самопроголошений президент Білорусі пішов іще далі і нахабно заперечив причетність своєї держави до російської агресії проти України. Хоча саме з території Білорусі російські війська у лютому 2022 року розпочали наступ на Київ, використовуючи білоруську територію як плацдарм для вторгнення в Україну.

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«Ніякі ми не агресори. Ми не хочемо воювати ні з росіянами, ні з українцями», — лицемірно запевнив Лукашенко.

Він також сказав, що Білорусь нібито «робитиме все для того, щоб був мир», назвавши країну «спільним домом» для представників різних народів.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський зазначив, що президент Росії Володимир Путін досі не зміг схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка до безпосереднього вступу у війну проти України, однак Білорусь уже надає російській армії допомогу, яку необхідно припиняти.

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