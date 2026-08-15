14-річного хлопчика, якого шукали два дні, знайшли мертвим: що відомо про трагедію

Поліція знайшла тіло підлітка в морі / © Поліція Одеської області

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На Одещині завершилися пошуки 14-річного хлопчика, який зник під час купання в морі. Тіло дитини виявили у воді через два дні після зникнення.

Про це повідомила поліція Одеської області.

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Повідомлення про зникнення підлітка надійшло до поліції ввечері 13 серпня. За попередніми даними, хлопець перебував у воді на території Лиманської територіальної громади та зник під час купання.

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До пошукової операції залучили поліцейських, водолазів ДСНС, військовослужбовців Державної прикордонної служби та територіальної оборони.

«Сьогодні, 15 серпня, близько 16-ї години під час пошуків правоохоронці виявили у воді, на відстані приблизно сім кілометрів від місця зникнення, тіло хлопця, яке було піднято на берег», — повідомили у поліції.

Тіло направлять на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

Правоохоронці наголосили, що пляжі Білгород-Дністровського району закриті для відвідування та купання. В умовах воєнного стану узбережжя становить підвищену небезпеку через мінну загрозу та можливе винесення морем вибухонебезпечних предметів.

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«Правоохоронці вкотре закликають громадян не нехтувати заборонами та правилами безпеки», — зазначили у поліції.

Батьків закликали постійно контролювати місцеперебування та дозвілля дітей і не дозволяти їм самостійно перебувати біля водойм.

Нагадаємо, раніше на Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку віднесло в море на надувному колі. Дитину шукали впродовж 5 днів.

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