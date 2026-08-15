ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1036
Час на прочитання
1 хв

14-річного хлопчика, якого шукали два дні, знайшли мертвим: що відомо про трагедію

Тіло підлітка виявили на відстані приблизно сім кілометрів від місця зникнення.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Поліція знайшла тіло підлітка в морі

Поліція знайшла тіло підлітка в морі / © Поліція Одеської області

На Одещині завершилися пошуки 14-річного хлопчика, який зник під час купання в морі. Тіло дитини виявили у воді через два дні після зникнення.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Повідомлення про зникнення підлітка надійшло до поліції ввечері 13 серпня. За попередніми даними, хлопець перебував у воді на території Лиманської територіальної громади та зник під час купання.

До пошукової операції залучили поліцейських, водолазів ДСНС, військовослужбовців Державної прикордонної служби та територіальної оборони.

«Сьогодні, 15 серпня, близько 16-ї години під час пошуків правоохоронці виявили у воді, на відстані приблизно сім кілометрів від місця зникнення, тіло хлопця, яке було піднято на берег», — повідомили у поліції.

Тіло направлять на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

Правоохоронці наголосили, що пляжі Білгород-Дністровського району закриті для відвідування та купання. В умовах воєнного стану узбережжя становить підвищену небезпеку через мінну загрозу та можливе винесення морем вибухонебезпечних предметів.

«Правоохоронці вкотре закликають громадян не нехтувати заборонами та правилами безпеки», — зазначили у поліції.

Батьків закликали постійно контролювати місцеперебування та дозвілля дітей і не дозволяти їм самостійно перебувати біля водойм.

Нагадаємо, раніше на Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку віднесло в море на надувному колі. Дитину шукали впродовж 5 днів.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie